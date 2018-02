Guira FM, une radio au service de la paix et de la cohésion sociale en RCA

Quatre ans sont passés depuis l’avènement de Guira FM (l_’arbre à palabre en langue locale Sango_) dans l’environnement médiatique centrafricain. Quatre années au cours de laquelle cette jeune radio écoutée sur la 93.3 et accessible sur le site internet de la MINUSCA https://minusca.unmissions.org/ a subi bien de mutations.

Emettant d’abord pendant quelques heures par jour, Guira FM est aujourd’hui écoutée 24/24 et couvre 80% du territoire centrafricain, vaste de 622 984 km², avec ses 13 émetteurs actuellement opérationnels dans plusieurs villes à travers le pays. Sa vocation : accompagner la Mission dans la mise en œuvre de son mandat multidimensionnel, mais aussi et surtout informer les auditeurs sur toute l’actualité, qu’elle soit sociale, sécuritaire, humanitaire, économique ou politique, contribuant ainsi au renforcement de la paix et de la stabilité, et promouvant la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Plus de 20 magazines hebdomadaires sont produits par Guira FM, avec des thématiques qui répondent aux préoccupations des Centrafricains. Parmi eux, « Femmes de Bè Africa », « Au carrefour des droits de l’homme et de la Justice » et « Culture de la paix », une émission qui passe en revue des efforts en matière de DDR, de la Police et de la Force, entre autres. Des sujets sur la jeunesse et les enfants, des jeux et l’art culinaire y sont aussi abordés, sans oublier des disciplines musicales et sportives…

Comme le fait valoir son actuel chef, Jean-Pierre Amisi Ramazani, (qui a succédé à Maha Fayek), l’actuelle grille de programmes de Guira FM accorde une place primordiale à la valorisation des initiatives locales de développement, mais surtout à l’interaction avec le public. En cela, la dernière-née des émissions est à juste titre dénommée «les ondes des auditeurs ». Mais les auditeurs retiendront également « les émissions foraines », durant lesquelles les journalistes ont sillonné sept arrondissements de Bangui, la capitale, ainsi que les communes de Bimbo et Begoua, donnant l’opportunité à leurs résidents de partager leurs vécus et préoccupations et de comprendre davantage le mandat et le travail des Nations Unies et de ses partenaires en RCA, tout en montrant des spécificités du riche patrimoine culturel national.

Guira FM a connu bien de moments forts, faits de directs et de grande écoute. L’histoire retiendra en effet que c’est grâce à la radio onusienne que la Centrafrique toute entière a vécu, du 04 au 11 mai 2015, le forum de Bangui, moment historique de la RCA ; il en est de même pour la participation du Chef de l’Etat à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York et à la conférence des bailleurs de fonds à Bruxelles, sans oublier les couvertures et transmissions en direct à partir de Rabat, en avril 2017, des matchs amicaux ayant opposé la RCA au Maroc et à la Gambie, dans le cadre des préparatifs de la coupe du monde de football. La radio de la MINUSCA a aussi facilité « Lissoro na gbia ti kodro » ou l’interaction entre le Président de la République et ses concitoyens sur divers sujets d’intérêt. Des personnalités telles le président de l’Assemblée nationale, des membres du gouvernement ou des représentants de la communauté internationale, des représentants communautaires ou religieux ou des membres de la société civile se sont aussi prêtés au jeu de question-réponses des professionnels de Guira FM.

Et derrière cette machine à information, une quinzaine de professionnels nationaux et internationaux, y compris des correspondants présents à Kaga-Bandoro et Bambari (Centre), Bria (Est), Bossangoa & Bouar (Ouest). De véritables chasseurs d’informations qui n’ont nullement manqué le rendez-vous du 13 février, Journée mondiale de la Radio. Ils ont ainsi couvert, à Bangui, plusieurs échanges autour du tandem radio et sport (thème de cette année) et leurs contributions pour la paix et le vivre ensemble en Centrafrique. Comme en témoigne le président de l’Association des radios communautaires (ARC), l’Abbé Jean Ignace Manengou, dans la rubrique « invité de la rédaction », en répondant aux questions de Boris Ngouagouni.

A Bambari, c’est François Gombahi qui a interrogé Sylvain Bernardin Redjal, chef de la radio communautaire ‘’Lego Ti La Ouaka’’ sur la thématique de la journée… Car pour, Guira Fm comme pour toutes les radios de la Centrafrique et du monde, le sport est fédérateur et vecteur de cohésion sociale et de réconciliation. Des thématiques qui trouvent toute leur place dans l’environnement centrafricain aux défis sécuritaires avérés. Et pas mieux que la radio pour en faire largement écho, elle qui « nous divertit, nous éduque, nous informe et nous inspire », comme le rappelle le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son message de cette année.