Groupe de Travail Technique Inter-Agence sur la Gestion des Cas de Protection de l’Enfance (GTIA-GC) : Réponse humanitaire de la République Centrafricaine - Termes de Référence (TdR), version finale adoptée le 27 juillet 2021

Introduction

Au cours des dernières années, des progrès ont été réalisés pour améliorer et standardiser la qualité et la fourniture des services pour les enfants vulnérables et à risque de protection en RCA, en particulier dans les contextes de réponse de protection de l’enfant en situation des conflits armés et autres crises humanitaires. Les Normes Minimales pour la Protection de l'Enfant dans l'action humanitaire (NMPE) et les directives interagences pour la protection de l'enfance et la gestion des cas ont permis de dégager un consensus général sur la nécessité de renforcer la gestion des cas et définir des normes et procédures minimales standardisées pour la mise en œuvre du processus de gestion des cas en RCA. Ceci en vue d’améliorer les pratiques de gestion de cas de protection pour soutenir les programmes pour les enfants et les familles touchés pendant les situations d'urgence et améliorer la qualité, l’échelle et la portée des interventions en RCA. L’un des défis majeurs pour les acteurs, est la faible couverture en services de base (santé, centre d’écoute psychosociale, centre d’écoute et de conseil juridique, écoles…) pour mener à bien les activités de référencement il est aussi essentiel pour la coordination humanitaire d’appuyer les acteurs pour coordonner au mieux les réponses à travers les services dans les zones enclavées et mutualiser les moyens financier, humains et logistiques.

L’utilisation d’un système de référence partagé entre tous les partenaires intervenant dans la protection ainsi qu’entre d’autres partenaires locaux et internationaux œuvrant sur le terrain, assurera l’efficacité et la responsabilité de la réponse dans le partage et la gestion des cas en clarifiant le partage du travail et des responsabilités entre les organisations et en permettant une réponse adéquate aux besoins exprimés par les bénéficiaires.

A cette fin, le groupe se basera sur les normes et standards internationaux et régionaux relatives aux droits et à la protection des enfants dont, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant, et autres instruments juridiques de protection de l’Enfant tout en se référant aux lois nationales qui protègent les enfants.

Le Groupe de Travail Inter-Agence sur la Gestion des cas de Protection de l’enfant ( GT-IAGCPE) relève du sous-cluster de la protection de l'enfance (SCPE), et est l’organe technique de coordination et d’appui conseil aux partenaires en matière de gestion des cas de protection de l'enfant et veille sur la qualité des interventions dans le domaine.