Factsheet du cluster protection en RCA (mai 2018)

1. Tendance de la situation de protection

Déplacements forcés de la population : au 31 mai 2018, le total de personnes déplacées internes en RCA est estimé à 653 890 individus composés respectivement de 252 805 personnes sur 75 sites ainsi que 401 085 personnes estimées dans les familles d’accueil. Ainsi, il est constaté une diminution de 2.5% de personnes déplacées, comparée à la situation d’avril 2018 où le nombre de personnes déplacées était estimé à 669 997. Il est fort probable que le nombre global de PDI ait beaucoup plus diminué, surtout dans la zone de Paoua, où d’importants mouvements de retour ont été rapportés depuis le mois de mai. Une mise à jour des chiffres de déplacés dans la ville de Paoua est en cours, et dont les résultats seront rapportés dans les statistiques de la Commission mouvement de populations et le factsheet de juin 2018. A priori, selon la mise à jour en cours, plus de 88% des PDIs de la ville de Paoua sont retournés.

Retour des déplacés internes : d’importants mouvements de retours ont été enregistrés dans la sous-préfecture de Paoua, préfecture de l’Ouham-Pendé, dans la ville de Kaga-Bandoro, préfecture de la Nana-Gribizi et dans la ville de Bria, préfecture de la Haute-Kotto ; en raison d’une amélioration relative de la situation sécuritaire. La ville de Paoua qui accueillait 76 000 PDI au plus fort de la crise en mars 2018 n’en compte que 9330 en juin, selon les résultats préliminaires de la mise à jour.

En effet, l’amélioration de la sécurité consécutive à l’installation de plusieurs TOB de la MINUSCA sur les axes et la préparation de la saison culturale seraient les principales motivations de ces retours. A Bria, une mission d’évaluation du Groupe de Travail Solutions Durables, à laquelle a pris part quelques acteurs de protection, a constaté un mouvement de retour continu dans plusieurs quartiers de la ville. Enfin, à Kaga-Bandoro, les PDI du site de la Paix et du site Mbella se sont massivement inscrits auprès du HCR et de son partenaire PARET pour la facilitation de leur retour

Incidents de protection : du 1er au 30 mai 2018, 669 incidents de protection ont été rapportés par le monitoring de protection effectué par DRC, Mercy Corps, COOPI et INTERSOS, en partenariat avec l’UNHCR ainsi que par OXFAM dans les préfectures de la Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéi, l’Ouham-Pende, la Nana-Grebizi, l’Ouham, la Kemo, l’Ouaka, la Basse-Kotto, la Haute-Kotto et la ville de Bangui. La plupart de ces actes sont le fait d’éléments des groupes armés qui sont encore actifs dans ces préfectures.

Alerte précoce : du 1er au 31 mai, 1 081 appels ont été reçus par la Ligne Verte 4040 dont 2% émis par des filles, 5% par des garçons, 11% par des femmes et 82% par des hommes. Ces appels proviennent de 16 préfectures, de la ville de Bangui, et 1 appel provient du Tchad. Les incidents relayés par ces appels sont les suivants : 14 cas de violations des droits humains (7 viols, 4 assassinats, 2 violences physiques, 1 vol) dont 86% des victimes sont de sexe féminin, soit 12 des 14 victimes ; 180 alertes sécuritaires relatives aux risques d’attaques des groupes armés ; 9 cas de découverte des restes explosifs de guerre (REG) et 29 appels de personnes en situation préoccupante demandant une orientation vers un service de prise en charge.

Persistance de plusieurs hotspots de protection : la situation sécuritaire dans la ville de Bangui est restée préoccupante au mois de mai ainsi que des déplacements de la population en familles d’accueil. Le 1er mai une attaque à l’église Fatima a causé plusieurs dizaines de morts et 90 blessés.

La ville de Bambari, préfecture de l’Ouaka, a été le théâtre de plusieurs affrontements consécutifs au retour des groupes armés dans la ville. Les déplacés ont vidé les principaux sites de Bambari pour se réfugier dans d’autres quartiers qu’ils estimaient plus sécurisés, et des regroupements spontanés des déplacés sur d’autres nouveaux sites. La préfecture de la Basse-Kotto également a connu plusieurs affrontements entre groupes armés ayant occasionné des déplacements de la population à l’intérieur de la RCA et vers la RDC dans la première quinzaine. D’autres hotspots protection au mois de mai comprenaient les sous-préfectures d’Ippy (préfecture de l’Ouaka), Bangassou et Rafaï (préfecture du Mbomou), Bria (préfecture de la Haute-Kotto) et Alindao (préfecture de la Basse-Kotto), principalement en raison des risques liés à la présence et à l’activisme des groupes armés.

Protection de l’enfance :

plusieurs cas d’enfants victimes d’abus, de violences et d’exploitation ont été rapportés dans la plupart des hotspots, notamment à Bambari, préfecture de l’Ouaka, à Kaga Bandoro, préfecture de la Nana Grebizi, à Paoua et ses environs, préfecture de l’Ouham-Pendé. Le suivi régulier de la situation de la protection des enfants à Bambari, en particulier, est resté un grand défi en raison des restrictions de mouvements des humanitaires dans la ville. Une ONG locale membre du souscluster a identifié 13 enfants séparés (5 filles et 8 garçons). Ces enfants sont actuellement dans des familles d’accueil spontanées sur un site des déplacés.

L’équipe protection de l’enfance d’IRC s’est redéployée au courant du mois dans les souspréfectures de Ngaoundaye (Bang), Bocaranga (Bokongo, Kele Claire) et Koui (ville de Koui et Sangrelim).

VBG :