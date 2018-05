Factsheet du cluster protection en RCA (avril 2018)

1. Tendance de la situation de protection

Déplacements forcés de la population : au 30 avril 2018, le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) en RCA est estimé par la Commission Mouvement de Population (CMP) à 669.997 individus composés de 262 366 PDIs sur 77 sites et 407 631 PDIs estimées dans les familles d’accueil. Ainsi, il est constaté une diminution de 3% de PDIs par rapport à la situation de fin mars 2018 où les PDIs étaient estimés à 687 398. Cette diminution est due essentiellement à l’absence d’informations cohérentes sur l’estimation du nombre de PDIs en brousse et à la fermeture des sites de l’hôpital et de Bercail à Batangafo suite au départ spontané des PDIs qui s’y trouvaient. Les partenaires de la CMP ont aussi rapporté le retour de 9 222 personnes au cours du mois d’avril principalement dans les sous-préfectures de Bocaranga, Bozoum, Bossemptele et Ngaoundaye dans la préfecture de l’Ouham-Pendé ainsi que Batangafo dans la préfecture de l’Ouham. Des déplacements préventifs de courte durée et/ou pendulaires ont été rapportés dans certaines régions, y compris Bangui, mais les partenaires de la CMP n’ont pas été en mesure d’obtenir des estimations chiffrées.

Incidents de protection : du 1er au 30 avril 2018, 1106 incidents de protection ont été rapportés par le monitoring de protection effectué par DRC, Mercy Corps, COOPI et INTERSOS, en partenariat avec l’UNHCR ainsi que par OXFAM dans les préfectures de la Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéi, l’Ouham-Pende, la Nana-Grebizi, l’Ouham, l’Ouaka, la Basse-Kotto, la HauteKotto et la ville de Bangui. La plupart de ces actes sont le fait d’éléments des groupes armés qui sont encore actifs dans ces préfectures.

Alerte précoce : du 1er au 30 avril 2018, la ligne verte a reçu 802 appels pertinents. 15% des appelants étaient de sexe féminin. Les principaux motifs des appels étaient les alertes sécuritaires, les alertes sur des cas de violation des droits humains, et les demandes d’orientation. Sur 22 appels relatifs aux violations des droits humains, 36% concernaient les cas d’atteintes à la liberté de mouvement, 27% les cas de VBG et 18% les cas d’atteintes au droit à la vie. Les appels provenaient de 16 préfectures et de la ville de Bangui.

Persistance de plusieurs hotspots de protection : l’opération Sukula lancée par la force MINUSCA et les forces de sécurité et de défense centrafricaines au PK5 ont placé Bangui parmi les zones d’intérêts particuliers pour la protection (hotspots protection). Au 11 avril, les acteurs de santé ont annoncé un bilan de 31 personnes tuées et de 145 blessées à Bangui. Les acteurs de protection ont rapportés des déplacements préventifs importants de la population dans des familles d’accueil dans plusieurs quartiers de Bangui. Selon plusieurs sources concordantes, la majeure partie de ces personnes déplacées ont regagné leur résidence habituelle les jours suivants. Cette opération a également causé des tensions dans plusieurs autres villes à l’intérieur de la RCA. D’autres hotspots protection au mois d’avril comprenaient les sous-préfectures de Paoua (préfecture de l’Ouham-Pendé), Ippy (préfecture de l’Ouaka), Bangassou et Rafaï (préfecture du Mbomou), Bria (préfecture de la Haute-Kotto) et Alindao (préfecture de la Basse-Kotto), principalement en raison des risques liés à la présence et à l’activisme des groupes armés.

Protection de l’enfance

 Alerte sur une augmentation du nombre d’enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) au sein des groupes armés : plusieurs acteurs de protection de l’enfance ont alerté sur une augmentation perceptible de la présence d’EAFGA dans plusieurs régions à l’intérieur de la RCA, au sein des groupes armés. Selon les informations reçues, les préfectures les plus concernées sont celles de la Nana Grebizi, le Haut-Mbomou, en particulier les villes de M’boki et Zemio, le Mbomou, particulièrement Maliko à l’ouest de Bangassou, Rafai et Dembia. Le sous-cluster protection a publié une note de plaidoyer afin d’attirer l’attention sur cette problématique.

 Des cas de mariage forcé des filles, sous peine d’être soumises aux violences physiques sérieuses : les acteurs de protection de l’enfance ont été alertés sur plusieurs cas de mariage forcé des filles et des femmes. Celles qui semblent résister seraient tabassées sérieusement par les éléments d’un groupe armé à Kaga-Bandoro. Dans le même contexte, plusieurs cas de violences sexuelles commis par des hommes en armes sur des mineures ont été enregistrés à Bissingale, à 5 km de Kaga Bandoro.

 La montée des violences à Bangui et plus particulièrement au PK5 a été à la base de plusieurs problèmes de protection de l’enfance au courant du mois d’avril 2018, que les acteurs de la protection de l’enfance sont en train de suivre.

VBG

 Les récents développements de la situation sécuritaire à Bangui et à Kaga-Bandoro, et leurs impacts en termes de déplacements de population contribuent à accroître les risques de VBG dans ces zones ainsi que d’accès tardif aux services de prise en charge.

 Des cas d’unions forcées avec des filles mineures découlant sur une exploitation sexuelle ont été signalés dans la zone de Berberati, qui tendrait à devenir une pratique chez certains acteurs miniers. Les acteurs de protection sont en train de soutenir les efforts des autorités locales et de la communauté pour faire face à cette problématique.