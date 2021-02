Exposé de M. Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (S/2021/76)

Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l’opportunité que vous m’offrez de vous rendre compte des récents développements majeurs en République centrafricaine alors que la Cour constitutionnelle, ce 18 janvier, vient de rendre publics les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 27 décembre, en validant la réélection du Président sortant, M. Faustin Archange Touadera. Comme le savent déjà les membres du Conseil de sécurité, la situation demeure tendue sur le terrain depuis la vague de violences qui a précédé le premier tour des élections, a émaillé celui-ci et se poursuit, du fait de la nouvelle coalition dénommée Coalition des patriotes pour le changement (CPC), dont les connivences avec certaines personnalités politiques, notamment l’ancien Président François Bozizé, sont désormais établies.

Or, depuis le 3 décembre 2020, date de la validation de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle et du rejet par celle-ci de la candidature de l’ancien Président Bozizé, ce dernier a mobilisé des éléments de certains des 14 groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, qui se sont regroupés au sein de la CPC avec l’intention avouée, d’abord, d’empêcher la tenue des élections et, récemment, de provoquer la chute du Président Touadera. Cette situation de violence, causée dans les régions par les groupes armés alliés – Unité pour la paix en Centrafrique, Retour, réclamation et réhabilitation, Mouvement patriotique pour la Centrafrique, ainsi que certaines factions du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et des antibalaka – contre les populations civiles, les autorités publiques, les forces de défense et de sécurité et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), met à l’épreuve les capacités de la Mission à assurer ses tâches essentielles de protection des populations civiles dans un contexte politico-électoral tendu, exacerbé par des clivages identitaires. C’est pourquoi je remercie le Conseil de son soutien, qui a permis la mise en place rapide du déploiement des troupes et des hélicoptères de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, dans le cadre de la coopération intermissions. Cela a permis de hausser non seulement les capacités de la Mission, mais aussi le moral du personnel qui travaille dans des conditions particulièrement difficiles, surtout avec la maladie à coronavirus (COVID-19). Je lui en suis reconnaissant.

La seule réponse durable aux défis actuels, cependant, est assurément politique. La réélection du Président Touadera, en effet, ne bénéficiera à la nation que si le nouvel exécutif est en mesure d’apaiser les esprits en bâtissant des ponts avec les acteurs politiques de l’opposition, ainsi qu’avec les couches sociales qu’ils représentent. Un gouvernement encore plus intégré sera désirable, avec un remplacement des éléments les plus radicaux par des membres plus impliqués dans la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Par ailleurs, un dialogue renoué avec les éléments des groupes armés qui ont opté pour rejoindre la CPC, mais qui n’ont pas commis de crimes graves, va être fondamental pour cheminer sur un parcours de réconciliation qui puisse stabiliser le pays sans compromettre la recherche de la justice et de la lutte contre l’impunité. Il s’agit donc d’un équilibre, entre justice et paix, vraiment difficile à obtenir, et dont la recherche est au cœur de chaque processus de paix vertueux. Le deuxième anniversaire de la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation devrait sûrement offrir une nouvelle opportunité pour réaffirmer l’engagement des signataires aux valeurs contenues dans l’Accord, ainsi que pour revitaliser ses mécanismes de mise en œuvre, qui ne pourront atteindre leur potentiel que grâce au plein soutien de tous les acteurs concernés.

Qu’il me soit permis d’appeler l’attention du Conseil sur les défis sécuritaires actuels de la partie nationale que nous appuyons. Les éléments des forces de défense et de sécurité – dont environ 2 600 militaires, issus du recrutement de juillet 2020, n’ayant bénéficié que de deux mois de formation, et environ 1 000 nouveaux gendarmes et policiers – disposent de capacités tactiques limitées et semblent encore peu aguerris au terrain. À cela s’ajoute le manque de moyens logistiques et matériels pour pouvoir mettre en œuvre leurs missions. La résultante est la grande désertion observée lors des premiers assauts des rebelles. Cette situation est aggravée par une faible chaîne de commandement, le manque de sanctions dû à la non-opérationnalité des institutions de contrôle interne au sein des forces de défense et de sécurité, comme l’inspection générale des Forces armées, la justice militaire et le commandement militaire. Les manquements et les violations des droits humains sont fréquents.

Tout en reconnaissant les efforts déployés jusqu’à présent dans la réforme du secteur de la sécurité, il est important que le Gouvernement redouble ses efforts, avec un accompagnement plus coordonné et ciblé de la communauté internationale, pour construire des institutions et une gouvernance durable du secteur de la sécurité, y compris dans la gestion des armements. Un travail sérieux sur le contrôle des frontières doit être aussi entamé. Sans ces accents, l’État ne pourra pas se défendre et le pays aura du mal à se relever. Cela continuera de causer aux populations des traumatismes répétés.

L’analyse des capacités de la Mission en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire et de la fiabilité des forces de défense et de sécurité intérieure montre que la CPC va poursuivre ses violences et ses attaques partout où elle pourra, pour attenter à la stabilité des institutions centrafricaines et à l’intégrité du territoire. C’est dire que, si les capacités actuelles de la Mission seront davantage éprouvées, au moment même où, plus que jamais, elle doit veiller à la protection des civils et faciliter la délivrance de l’assistance humanitaire, sérieusement impactée par les dernières vagues de violences et les menaces de la CPC, il faut une stratégie d’aménagement du mandat. Dans cette perspective, une augmentation substantielle des effectifs des composantes en uniforme de la Mission, en l’occurrence la force, la police et l’administration pénitentiaire, devrait lui permettre de maintenir sa posture robuste tout en disposant d’une plus grande mobilité.

À cet égard, considérant la multiplication des violences et l’adoption des embuscades comme mode opératoire par les combattants de la CPC, qui ont causé à ce jour plus de cinq morts parmi les Casques bleus, je vous saurais aussi gré, Monsieur le Président, de la prorogation de deux mois, au moins de la coopération intermission déjà rapidement mise en place grâce au soutien fort du Conseil, à travers le déploiement des troupes et des hélicoptères de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud.

La Force fait aujourd’hui face à un changement de paradigme. Les groupes armés appartenant à la CPC s’en prennent volontairement à toute manifestation de l’État, qu’ils soient fonctionnaires à l’instar des préfets ou encore membres des forces de défense et de sécurité. De plus, les pertes récentes dans les rangs de nos casques bleus à Grimari comme à Bangassou montrent désormais la volonté de ces groupes armés de s’attaquer directement à la Mission. Enfin, les difficultés rencontrées par les forces de défense et de sécurité depuis plus d’un mois sont importantes et laissent des zones entières vides de toute représentation de l’État.

Pour faire face à cette nouvelle menace qui pourrait s’installer durablement sur le territoire centrafricain si notre demande n’était pas entendue, la réponse de la Mission et tout particulièrement de la Force se doit d’être franche, nette et robuste. Les troupes actuellement déployées agissent sur un territoire extrêmement vaste et peu fourni en voie de communication. Par ailleurs, la Force ne dispose que de forces de réaction limitées en effectif ne pouvant agir sur l’ensemble du territoire du fait de l’étendue du pays. Enfin, des capacités critiques, telles que des drones, des hélicoptères d’attaque, des capacités de franchissement ou encore des forces spéciales, sont absentes du théâtre d’opérations et obèrent d’autant notre capacité d’action comme de réaction.

La Force a établi, en parallèle des actions de combat en cours, une revue de ses capacités pour lui permettre de répondre dans la durée à cette nouvelle menace qui déstabilise un peu plus le pays. La proposition de génération de forces a été construite, étayée et pesée pour assurer une résolution durable du conflit. Si elles peuvent paraître importantes en première approche, avec 3 000 Casques bleus demandés, ces troupes additionnelles permettront à la Mission de disposer d’un outil robuste et adapté à la menace. Proposition est donc faite de rehausser le plafond des Casques bleus autorisés à 14 650 soldats. Pour plus de détails, voir le document en annexe, intitulé « Force Surge ».

Lors des attaques de la périphérie de Bangui le 13 janvier, comme dans d’autres opérations récentes, la composante Police de la MINUSCA a mobilisé son potentiel au maximum pour accompagner les opérations militaires et réponses civiles. La composante police des Nations Unies, notamment ses unités spéciales, les unités de police constituées, mène des actions robustes proches des modes opératoires militaires pour la protection des civils, mais assure aussi les volets judiciaires et policiers. La police des Nations Unies apporte un soutien à la Cour pénale internationale, à la Cour pénale spéciale et à d’autres juridictions afin de remettre à la justice les présumés auteurs de crimes majeurs. Les demandes des chefs de bureau et de nombreuses entités de la MINUSCA excèdent souvent les capacités de la police des Nations Unies.

En l’absence de perspective d’accroissement des ressources de cette dernière, le seul levier est donc d’améliorer la performance mais aussi de prioriser à l’extrême. La composante police des Nations Unies continue à travailler avec le Siège pour des profils spécialisés aux tâches, mais nous nécessiterons une augmentation du nombre de policiers hors unités constituées et d’unités de police constituées pour pouvoir répondre à toutes les tâches dans tous les bureaux de terrain.

Au regard de l’évolution de la situation et de la mise en détention de présumés combattants, la chaîne pénale se trouve mise à rude épreuve. Tout en souhaitant une accélération des procédures contre les détenus, il faudra trouver une solution à la surpopulation carcérale que viennent aggraver les gardes à vue et les détentions provisoires prolongées. La stratégie de démilitarisation des prisons étant à ses débuts, le renforcement des effectifs des officiers de l’administration pénitentiaire est un besoin réel auquel la Mission devra aider les autorités centrafricaines à répondre.

Je profite de cette occasion pour demander la levée des réserves sur notre soutien logistique aux Forces armées centrafricaines, comme prévu au paragraphe 32 a) iv) de la résolution 2552 (2020), dans le cadre du mandat de la MINUSCA. Actuellement, nous ne pouvons fournir qu’un appui logistique limité au redéploiement progressif d’un nombre limité d’unités des forces armées centrafricaines formées ou certifiées par la mission militaire de formation de l’Union européenne en République centrafricaine et d’un nombre restreint de membres agréés et formés des forces de sécurité intérieure, avec qui la MINUSCA conduit des opérations conjointes, notamment des activités de planification conjointe et de coopération tactique, à l’appui des tâches qui lui sont actuellement confiées, entre autres la protection des civils et l’appui aux autorités nationales en matière de rétablissement et de maintien de la sécurité publique et de l’état de droit. Nous sollicitons du Conseil la capacité, comme cela avait été accordé dans le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, de fournir un soutien logistique adéquat aux forces de sécurité centrafricaines, à savoir à des fins de protection des civils, de restauration et de maintien de la sécurité publique et de l’état de droit, mais aussi pour établir durablement des mécanismes de gouvernance, de commandement et de contrôle, et sécuriser les frontières du pays.

C’est le moment et le lieu de rappeler le contexte sous-régional marqué par la multiplication et la sophistication des réseaux transfrontaliers de la criminalité organisée. C’est pourquoi je suggère que, pour combattre les réseaux criminels et les milices armées transfrontalières impliqués dans le trafic d’armes, dans une transhumance agressive et dans l’exploitation illicite des ressources naturelles, on revitalise les commissions bilatérales, comme prévu au paragraphe 6 de la résolution 2552 (2020), y compris en adoptant des méthodologies novatrices de coopération sécuritaire transfrontalière, telles que l’institution d’un Centre de fusion des renseignements à Goma par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en novembre 2011, ainsi d’exhorter le Gouvernement à relancer les mécanismes conjoints de sécurité, surveillance et gestion de frontières auxquels la MINUSCA pourra apporter son soutien. Ces éléments sont d’autant plus importants que les pays voisins sont également des facilitateurs de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Sur le plan interne, un soutien technique plus accru à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de son plan d’action national de juillet 2019 pourrait aider à assurer une gestion responsable des armes et munitions du Gouvernement et à contrôler la circulation des armes dans le pays.

En raison de l’austérité budgétaire du pays, le soutien à la restauration de l’autorité de l’État dans le secteur minier, à travers la redynamisation du cadre institutionnel et juridique de la sécurité minière en lien avec le Processus de Kimberley, serait un outil idéal de relance économique. Alors que les groupes armés poursuivent l’exploitation des ressources minières afin de renforcer leurs propres capacités, il est essentiel de mettre en avant et de soutenir la restauration de l’autorité de l’État sur cette activité afin de permettre, d’une part, la réduction de la menace des groupes armés et, d’autre part, une réappropriation des ressources par l’État pour, in fine, conduire à une meilleure redistribution des richesses qui se traduirait par une baisse de la pauvreté. Nous plaidons donc pour un mandat autorisant davantage des ressources pour soutenir les forces de sécurité et de défense nationales à cette fin.

Plus précisément, nous devons réfléchir à la meilleure manière dont la communauté internationale – l’ONU, les partenaires bilatéraux et les acteurs régionaux – pourrait soutenir collectivement le renforcement de la gouvernance et la construction assidue des institutions du pays. La République centrafricaine court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix, ce qui pourrait saper tout ce que le Conseil et les partenaires de la République centrafricaine ont contribué à construire patiemment.

Cependant, pendant cette crise, les Centrafricains et les Centrafricaines ont démontré, par leur comportement courageux, qu’ils ne sont plus disposés à tolérer qu’on utilise la violence pour les priver d’un droit fondamental tel que le droit de vote. En grand nombre, les citoyens et les citoyennes ont bravé la menace des armes et sont allés voter au risque de leur propre intégrité physique, et cela en dépassant les vieux conflits identitaires, si bien que les mêmes groupes armés, qui essaient de maintenir le pays dans cette situation, n’ont pu les juguler. Beaucoup de Centrafricains sont sortis voter là où ils pouvaient voter, là où les groupes armés ne les ont pas empêchés de le faire.

La résilience et l’engouement dont le peuple a fait preuve durant les élections du 27 décembre dernier encouragent la Mission et toute la communauté internationale à continuer de l’appuyer sur la voie de la réconciliation, de la reconstruction, du dialogue et de l’inclusion, comme stipulé par l’Accord politique pour la paix et la réconciliation. Elle est une voie certainement difficile, mais qui reste la seule et l’unique à même de mener le pays vers une paix durable. Ainsi, j’appelle le Conseil à examiner les mesures les plus appropriées pour garantir une adaptation de la MINUSCA à la nouvelle situation.