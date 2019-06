Eradication de la polio en République centrafricaine : une étape décisive

Bangui/Bimbo/Bambari (Centrafrique), 21 Juin 2019 - Le Ministère de la santé et de la Population s’est lancé dans une course contre la montre pour enrayer la propagation du poliovirus dans la ville de Bambari, une ville située au centre de la République centrafricaine, dans la préfecture de la Ouaka avec plus de 40 000 habitants.

La réapparition des premiers cas détectés en Mai dernier à Bambari sur le (site élevage) des déplacés internes et à Bimbo en périphérie de Bangui la capitale, ont suscités l’engagement du Ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre SOMSE à mobiliser tous les partenaires pour organiser la riposte.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les institutions des Nations unies accompagnent le Ministère de la Santé et de la Population avec l’appui des partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la polio pour le succès de cette nouvelle série de vaccinations. La première phase (Round 0) qui s’est déroulée du 17 au 20 Juin 2019, a pour but de contrôler l’épidémie avant que le virus ne se propage avec plus de rapidité dans les zones touchées.

Plus présent sur le terrain en compagnie de son collègue de l’Elevage et de la Santé Animale, le Ministre de la santé et de la Population, Dr Pierre SOMSE a indiqué que cette étape est décisive surtout pour les zones comportant les risques de transmission les plus élevés, et aussi celles où il est particulièrement difficile d’acheminer les vaccins. Il a également salué la coopération entre son gouvernement, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et tous les partenaires sans oublier le personnel de santé, les leaders communautaires et les volontaires.

De Bambari à Bimbo, les premiers rapports indiquent que les équipes de vaccination ont pu joindre des enfants vivant dans les zones les plus troublées du pays, comme les camps de réfugiés, des déplacés internes et les régions de conflit pour maintenir la couverture vaccinale.

Au cours de cette campagne de vaccination, Dr Severin von Xylander, Représentant de l’OMS pour la République centrafricaine a réitéré qu’il s’était fermement engagé à ce que le pays soit débarrassé de la polio le plus vite possible. De plus, il a assisté à la cérémonie de lancement de la première phase de vaccination, sous l’égide du Ministre de la Santé et de la Population et de la Représentante pays de l’UNICEF.

En rappel, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a été lancée en 1988, elle est dirigée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Rotary International, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis, Fondation Bill & Melinda Gates et l'UNICEF.

Contact presse : Augustin DIBERT, Promotion de la Santé et Communication Tel +236 75207181 Email: diberta@who.int