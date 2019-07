Epidémie de Rougeole en République Centrafricaine : l’OMS et l’UNICEF préoccupés par la stratégie de riposte dans la Préfecture de NANA-GRIBIZI

Bangui – Kaga-Bandoro (Nana-Gribizi), 10 Juillet 2019. Après la déclaration d’épidémie de rougeole à KAGA-BANDORO dans la Préfecture de NANA-GRIBIZI, par le Ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre SOMSE, l’OMS et l’UNICEF associent leurs efforts pour accélérer le processus de la riposte et de mobiliser les moyens nécessaires.

Une mission conjointe des Représentants de l’OMS et de l’UNICEF en République centrafricaine s’est déroulée à KAGA-BANDORO ce jour afin de faire le point sur l’épidémie, en étroite coordination avec le Ministre de la Santé et de la Population, le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, la MUNISCA et les organisations non gouvernementales présentes sur le terrain.

Au cours de leur mission, les Représentants de l’OMS, de l’UNICEF et le Ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre SOMSE, ont tenu des réunions avec plusieurs acteurs humanitaires et les Organisations non Gouvernementales impliquées dans la lutte contre l’épidémie. Sous l’égide du Ministre de la Santé et de la Population, la stratégie d’accélération de la riposte contre l’épidémie est en marche. "Il est crucial et urgent d’arrêter rapidement cette épidémie et de sauver des vies, particulièrement celles des enfants par une meilleure prise en charge, une surveillance active des cas et un renforcement de la vaccination de routine", a souligné le Dr Severin von Xylander, Représentant de l’OMS en République Centrafricaine.