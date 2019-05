En visite à OBO, Denise Brown plaide pour une appropriation de l’Accord de paix et de réconciliation

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire, Denise Brown, a invité les Centrafricains à s’approprier l’Accord politique de paix et de réconciliation signé entre le gouvernement et les 14 groupes armés le 6 février dernier. Un appel lancé lors de son séjour, les 23 et 24 avril, à OBO, dans l’Est de la RCA.

“L’Accord de paix est pour tout le monde, et les Centrafricains doivent se l’approprier”, a declaré Mme Denise Brown lors de sa rencontre avec les leaders communautaires, représentants d’organisations de femmes et de jeunesse à la Mairie de la Ville de Obo (Est), le 24 avril 2019. Une appropriation qui passe, selon elle, par la compréhension par les Centrafricains de ce que fait aussi bien les autorités de la Republique que les Nations Unies dans le pays.

“Les Centrafricains sont le noyau de tout ce que le gouvernement et les Nations Unies font, et les gens doivent aussi comprendre que la MINUSCA ne doit pas tout prendre en charge. Elle vient en appui aux responsables politiques du pays et entend trouver avec eux des solutions à court terme aux differents problèmes”, a-t-elle précisé, ajoutant qu’il importe aussi de “travailler sur le long terme”.

Sécurité, développement et paix

La Coordonnatrice humanitaire a également plaidé pour que les volets “sécurite, développement et paix” soient pris en compte dans la mise en oeuvre de l’Accord politique de paix et de réconciliation signé entre le gouvernement et les groupes armés.

“La sécurité est essentielle pour le développement, et le développement est essentiel pour la paix. Et ce sont les Centrafricains qui sont vraiment au centre du développement. Il est donc éssentiel qu’on travaille sur les deux aspects”.

Ce qui, selon elle, passe aussi par la mise en oeuvre de projets de bien-être au profit des Centrafricains qui ne font pas partie des groupes armés, l’idée étant de ne pas encourager d’autres jeunes dépourvus de moyens ou au chômage à s’engager dans ces milices.

La Représentante spéciale adjointe du Secretaire général des Nations Unies considère le manque d’emploi des jeunes comme “l’une des causes soujacentes de la situation actuelle que vit la République centrafricaine”, ce qui selon elle “n’est pas une bonne chose pour la communauté, encore moins pour le pays”.

Arrivée à Obo pour une visite de 48 heures les 23 et 24 avril, Mme Denise Brown a mis à profit son séjour dans la ville pour toucher du doigt la situation humanitaire et sécuritaire. Elle promet d’y travailler ensemble avec les agences et autres organisations humanitaires afin d’aider à apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les populations.