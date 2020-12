En Republique centrafricaine, la FAO soutient le parlement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Des lois et des textes en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

06 Novembre 2020, Bangui – Le Président de l’Assemblée nationale de la République centrafricaine (RCA), Laurent Gon-Baba et la Représentante de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Perpetua Katepa-Kalala, ont signé à Bangui un accord de financement pour le projet intitulé « Appui à l’Alliance Parlementaire de la RCA pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans le cadre du défi faim zéro et du contexte de COVID-19 ».

La signature du cet accord entre les deux institutions s’est tenue au palais de l’Assemblée nationale en présence des membres du Bureau de l’Alliance parlementaires de la RCA pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (APRCA-SAN) ainsi que de la responsable de la Nutrition au Bureau de la FAO en RCA.

Ce projet est financé à hauteur de 250 000 US dollars par la FAO dans le cadre de sa coopération technique avec la République centrafricaine et sera mise en eouvre sur une période de deux ans. Il vise à renforcer les capacités des parlementaires en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, à rendre opérationnelle l’APRCA-SAN mise en place depuis le 12 mars 2020, et d’amener les parlementaires à voter des lois et des textes en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour la Représentante de la FAO en République centrafricaine, « ce projet est la continuité de la collaboration que nous avons commencée avec le parlement et je suis très fière du travail que l’équipe de la FAO a mené avec celle du parlement » a déclaré Madame Perpetua Katepa Kalala.

Le défi « faim zéro », un objectif à atteindre

La mise en œuvre de ce projet qui intervient dans le contexte de la pandémie de COVID-19 fait dire au président de l’Assemblée Nationale de la RCA, président de l’Alliance Parlementaire de la RCA pour la Securité Alimentaire et Nutritionnelle (APRCA-SAN), Laurent Ngon-Baba, que cette pandémie vient s’ajouter à la crise que le pays a traversée et qui a mis la population centrafricaine dans des situations de désarroi qualifiées par la famine qui se traduit par la malnutrition et l’insécurité alimentaire tout simplement parce que la population qui est d’abord agricole n’arrive pas à satisfaire ses besoins pour des questions de sécurité. Pour Laurent Ngon-Baba, « ce projet vient à point nommé, car il permettra aux députés centrafricains de mieux saisir les enjeux et formuler des lois en faveur de la securité alimentaire et la nutrition des populations, afin d’atteindre l’objectif « Faim Zéro », et je compte sur la FAO qui est notre partenaire strategique dans ce domaine ».

Notons que même si la République centrafricaine souffre des conflits internes, il ressort que les problèmes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle y sont antérieurs et même dans les zones de non-conflit, elle y persiste. L’éradication de la faim et la malnutrition à l’horizon 2030 exige la mise en œuvre de stratégies, politiques publiques, lois nationales et programmes qui garantissent le droit à une alimentation adéquate pour tous, contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer le régime alimentaire des personnes.

La mise en place de cadres législatifs appropriés exige une volonté politique et une action parlementaire consolidées par la coopération et la collaboration multisectorielle et une sensibilisation accrue des législateurs. A cela il convient d’ajouter les efforts de sensibilisation de l’opinion publique, ainsi que des pouvoirs exécutif et judiciaire, afin de préparer le terrain pour une évolution législative populaire, légitime et durable.