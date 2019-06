En RCA, la Représentante spéciale du SG sur la violence sexuelle liées aux conflits plaide pour l’implication des victimes dans l’APPR-RCA

« Il y a nécessité de réactualiser le communiqué conjoint signé par le gouvernement de la Centrafrique et le bureau du Représentant spécial sur la violence sexuelle en situation de conflit en 2012. Le communiqué conjoint, c’est un accord formel fondé sur la résolution 2106 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appelle à des engagements précis pour lutter contre les violences sexuelles et exige que des actions concrètes soient entreprises à cet effet ».

C’est en substance le plaidoyer de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chargée des questions de violences sexuelles dans les conflits, Pramila Patten, qui était face aux médias ce 31 mai à Bangui, dernière étape d’une visite, entamée le 26 mai dernier.

Ce plaidoyer a eu un écho favorable auprès des autorités centrafricaines puisque le communiqué actualisé a été signé ce jour par le gouvernement et la Représentante spéciale. En effet, comme le fait valoir Mme Patten, ce communique est parfaitement en adéquation avec l’Accord de signé entre le gouvernement et 14 groupes armés le 06 février de cette année.

La présente visite laquelle a aussi conduit Mme Patten de Bangui à Birao (l’extrême nord-est) puis à Bria (Centre). Dans ces zones villes qui ont été fortement secouées par des conflits, elle a échangé avec des associations des femmes mais surtout avec les victimes des différentes crises.

A Bangui, Pramila Patten a eu une séance de travail avec le réseau des femmes parlementaires de Centrafrique et les leaders religieux. Elle a également été reçu par des membres du gouvernement ainsi que par le président de l’Assemblée nationale. Il ressort des différents échanges qu’il y a urgence d’apporter justice et réparation aux victimes. Cela implique l’interpellation et la traduction en justice de tous les auteurs des crimes de violences sexuelles, et une assistance multisectorielle aux victimes, y compris via des soins médicaux et psychologiques et leur réinsertion socioéconomique.

Reçue par le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra le 28 mai, la Représentante spéciale s’est faite le porte-voix des doléances des victimes auprès de ce dernier. « Le président a promis de ne pas laisser tomber les victimes des violences sexuelles et d’inverser cette tendance à l’impunité qui a trop longtemps duré en RCA”, a déclaré la Représentante spéciale à l’issue de l’audience qui, à l’occasion, a proposé au chef de l’Etat « la nomination d’une Représentante spéciale, attachée à la Présidence chargée des questions de violences sexuelles ». Une proposition qui a eu un écho favorable auprès du Chef de l’Etat centrafricain.