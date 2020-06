Elections de 2020 : De nouveaux matérielsréceptionnés à Bangui

Dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections générales en République Centrafricaine, un deuxième lot de matériels électoraux est arrivéle 13 juin 2020 à Bangui. Il s’agit de 32 tonnes de matériels composés de 4.400 tablettes numériques et d’accessoires réceptionnés à l’Aéroport International de Bangui M’poko par le Premier Ministre, Firmin Ngrebada, entouré de quelques membres du Gouvernement, de l’Autorité nationale des élections (ANE), en présence de la Représentante spéciale adjointe du Secrétairegénéral de des Nations Unies en Centrafrique, Denise Brown, et de la Représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement. Les matériels reçus sont destinés à l’enregistrement et à l’enrôlement des électeurs.

Comme le fait valoir le Premier Ministre Firmin Ngrebada, « L’objectif du Gouvernement, sous l’autorité de son Excellence le Président de la République, reste celui d’organiser les électionsdans les délais constitutionnels. Et c’est dans ce cadre que nous essayons de tout mettre en œuvre pour que l’ANE, qui est la seule institution habilitéeà organiser les élections, soit à même d’organiser ces élections dans les délais constitutionnels ».

Et le Chef du Gouvernement d’ajouter : « Le processus avance très bien. Il y a eu déjà la cartographie électorale qui a été entièrementterminée, la mise en place donc des démembrements de l’ANE, sur l’ensemble du territoire national, la formation des formateurs qui auront à former les membres des différents démembrements et la prochaine étape reste l’enregistrement et l’identification des électeurs. Je profite donc de cette occasion pour lancer un appel à tous nos compatriotes pour que, dès le 22 juin, ils puissent s’inscrire massivement sur les listes électorales ».

Interrogée sur la l’impact du COVID-19 sur l’organisation de ces élections, la Représentantespéciale adjointe du Secrétaire général, Denise Brown, explique : « Je ne dis pas que c’est facile (…), mais ensemble avec le Gouvernement, l’OMS, et le Ministre de la santé, nous sommes est en train de lutter contre la propagation du virus, et nous sommes convaincus qu’avec l’engagement et la détermination du Gouvernement, de l’ANE, avec le soutien de la MINUSCA, du PNUD et de tout le Système des Nations Unies, on va y arriver comme prévu ».

Les nouveaux matériels ont été acquis avec le soutien de plusieurs partenaires, au nombre desquels l’Union Européenne et les Nations Unies. Ils viennent s’ajouter aux 40 tonnes de matérielscomposés d’isoloirs et d’autres kits électorauxréceptionnés par le Gouvernement le mois de mai dernier.

