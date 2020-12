Elections 2020-2021 en RCA : le calme prédomine !

GHISLAINE ATTA

Les électeurs centrafricains se rendent, le dimanche 27 décembre 2020, dans les bureaux de vote pour élire ceux qui présideront à la destinée du pays pour les cinq prochaines années. Un moment « historique » salué par la MINUSCA et les acteurs du processus. Bilan à la mi-journée à Bangui et à l’intérieur du pays.

Il est un peu moins de 9 :00 au centre de vote de la Mairie de Bangui, dans le 1er arrondissement de la capitale. La situation est calme. Les électeurs votent en toute sécurité grâce à la présence des éléments des forces de défense et de sécurité sur le site et de la MINUSCA. Dans les bureaux, l’on note la présence de représentants de partis politiques et d'observateurs.

Même ambiance paisible à l'école Jean Collomb sis au quartier Ngaragba, dans le 7e arrondissement de Bangui. Ici aussi, les électeurs sont au rendez-vous. Le bureau a ouvert avec un léger retard mais calmement. Les responsables du bureau, suivant les instructions qui leur ont été données, privilégient les personnes de troisième âge.

De l’autre cote de la ville, au Lycée Barthélemy Boganda, dans le 4e arrondissement, et à l'école Koudoukou du Kilomètre 5 (PK5), dans le 3e Arrondissement de Bangui, l'affluence des électeurs et le calme sont notables.

« Nous sommes très émus de voir l’affluence de la population. Les électeurs sont ici pour exprimer leur désir de voter, de choisir ceux qui vont les représenter. C’est très discipliné, calme, mais surtout déterminé », a indiqué la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Denise Brown, au sortir d’une visite qui l’a conduite dans plusieurs centres de vote à travers la capitale centrafricaine, dans le but d’apprécier le déroulement des scrutins. « Au nom de Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, nous voudrions féliciter la population centrafricaine, pour son courage, sa détermination. Pour ceux qui sont encore à la maison : venez voter pour votre avenir, pour vos enfants. », a-t-elle exhorté.

Plusieurs candidats ont tenu, tôt dans la journée, à exercer leur droit civique afin d’encourager leurs partisans à leur emboiter le pas. C’est le cas du président sortant Faustin Archange Touadéra ou encore de la seule femme candidate, Catherine Samba-Panza. « C’est un grand jour qui s’inscrit dans la longue lutte de démocratisation et du retour à l’ordre constitutionnel », a-t-elle fait valoir. Le Chef de file de l'opposition, Anicet Georges Dologuélé, a, pour sa part, invité tous les Centrafricains à aller voter pour matérialiser le changement qu’ils espèrent.

Et lorsque le chef de la MINUSCA se rend au centre du Lycée Barthelemy Boganda, dans le 4earrondissement, c’est pour faire le même constat selon lequel « le vote se déroule très bien, dans le calme et la sérénité ». Et de se réjouir : « Les populations sont sorties massivement exercer leur droit de vote. C’est une démarche à féliciter, parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas voulu que ces élections se tiennent, qui ont tout fait pour empêcher le déroulement normalement du scrutin, pour apeurer les populations, semer la panique pour que les populations aient peur de sortir pour aller voter, aller retirer leurs cartes ».

« Nous sommes fiers de faire partie de ce moment historique de la RCA. Malgré les menaces des groupes armés alliés à quelques acteurs de la classe politique, la population ne cède pas, l’ANE ne cède pas, la communauté internationale ne cède pas et l’ONU ne cède pas », a conclu Denise Brown.

En province, des populations déterminées malgré les rumeurs

Dans la plupart des préfectures de l’intérieur du pays, le scrutin a démarré dans la quiétude, avec une participation massive des populations.

Ainsi, à Paoua, dans l’Ouham-Pendé, la population est sortie massivement pour exercer son devoir civique dans différents centres de vote de la ville. Quant aux électeurs de la Bamingui-Bangoran, malgré les rumeurs de menaces, ils ont participé en grand nombre aux choix des futurs dirigeants devant conduire la RCA vers la paix, la prospérité et le développement. A Ndele, le chef-lieu et dans les autres villes de la préfecture, les 84 bureaux ont ouvert leurs portes, malgré le passage aux environs de 22 heures la veille, d’éléments armés non identifiés.

Dans la ville de Bria dans la Haute-Kotto, des groupes armés ont été mis en déroute par la MINUSCA, alors qu’ils tentaient de semer la panique et d’empêcher les centres de vote d’ouvrir pour d’accueillir les électeurs. Des patrouilles de la MINUSCA ont été envoyées partout où des coups de feu ont été entendus afin de rassurer la population.

Mobilisation des équipes de veilles mixte

Il est à noter que des équipes ont été mises en place par la MINUSCA et l’équipe-pays des Nations Unies en RCA, dans le but de collecter les informations en temps réel sur le déroulement des opérations dans les bureaux de vote afin de les transmettre à l’Autorité Nationale des Elections (ANE). Quatre-vingts (80) personnes sont commises à cette tâche. Les informations collectées concernent, entre autres, la disponibilité du matériel électoral et le dispositif sécuritaires, ce afin de permettre à l’ANE, au besoin, de prendre en urgence les mesures correctives.

Pour rappel, sur 127 démembrements de l’Autorité nationale des élections (ANE) à travers la RCA, 119 continuent à distribuer les cartes d’électeur jusqu’à ce jour. En outre, sur 3523 centres de distribution localisés en RCA correspondant au nombre de centres de vote, 3285 soit 93,24 %, procèdent à la distribution de cartes aux électeurs. Dans ces 3285 centres ouverts, la mobilisation des électeurs demeure forte.