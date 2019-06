Displacement Tracking Matrix (DTM) Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Mbomou, Nana-Gribizi, Ouaka, Ouham-Pende Dashboard #7, Juin 2019

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

Des violences intercommunautaires ont éclaté en décembre 2013 et provoqué le déplacement interne et transfrontalier de personnes. La République Centrafricaine continue de faire face à des niveaux élevés d’insécurité et de violences entre groupes armés dans la majeure partie du pays, provoquant régulièrement de nouveaux déplacements.

En réponse à la crise, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) déploie sa matrice de suivi des déplacements (DTM) depuis décembre 2013 pour collecter des informations capitales aidant à informer les acteurs humanitaires sur le nombre, les tendances, les conditions et les besoins des personnes affectées par le conflit. Les données sont collectées auprès d’informateurs clés (autorités locales, chefs de communautés, représentants de déplacés, gestionnaires de sites officiels), et analysées pour dégager les informations essentielles.

La situation sécuritaire instable et imprévisible qui prévaut dans le pays limite la couverture géographique du fait des restrictions d’accès et risques encourus par les équipes sur le terrain.

Ce Dashboard présente les informations collectées du 20 Mars au 30 Avril 2019 dans 9 préfectures (Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, HautMbomou, Mbomou, Nana-Gribizi, Ouaka, et Ouham Pendé).