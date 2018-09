Deuxième allocation standard du Fonds humanitaire pour la RCA

Bangui, le 14 septembre 2018 – Face à la prolifération des foyers des conflits et des mouvements de populations dans plusieurs zones du pays, la hausse des incidents contre les acteurs humanitaires et les civiles, en plus de la vulnérabilité déjà accrue et les besoins de base non couverts , la Coordonnatrice humanitaire pour la République centrafricaine (RCA), Najat Rochdi, a décidé d’allouer 15 millions de dollars à travers le Fonds humanitaire pour la RCA (FH RCA) afin d’appuyer la réponse multisectorielle d’urgence dans les zones les plus affectées à travers les acteurs humanitaires opérationnels et/ou susceptibles de se déployer rapidement dans les zones identifies comme prioritaires.

En ligne avec les priorités identifiées dans la cadre du Plan de réponse humanitaire 2018 (PRH), cette allocation ciblera un nombre estimatif de 650 000personnes dans les secteurs suivants : l’abris/bien non alimentaires, l’eau, hygiène et assainissement, l’éducation, la télécommunication, la logistique, les moyens de subsistance et stabilisation communautaire, la nutrition, la protection, la santé, et la sécurité alimentaire. Les zones géographiques ciblées par cette deuxième allocation standard pour l’année 2018 sont : le nord, centre, ouest, sud-est et sud-ouest de la RCA.

« Je remercie les bailleurs qui continuent à appuyer la réponse humanitaire en RCA, y compris pour leur soutien au Fonds Humanitaire pour la RCA. Ce dernier demeure un mécanisme de financement efficace et vital permettant d’assurer une réponse humanitaire coordonnée et efficace et de répondre aux urgences humanitaires et qui tient compte de la redevabilité envers les populations affectées » a déclaré Mme Rochdi.

Depuis janvier 2018, le FH RCA a reçu 21,3 millions de dollars à titre de contributions de la part de ses donateurs que sont la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Irlande, du Luxembourg, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, de l’ile de Jersey ainsi que de la Fondation des Nations Unies. Depuis sa création en 2008 jusqu’à la fin du premier semestre 2018, le FH-RCA a alloué 181 millions de dollars pour la mise en oeuvre de 484 projets humanitaires d’urgence.

