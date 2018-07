Des postes de police avancés pour mieux protéger les civils de Kaga-Bandoro

Après Bambari et Bangassou, c’était au tour des déplacés du site ‘’Lazaret’’ de Kaga-Bandoro de voir s’installer au sein de leur camp un « poste de police avancé », au cours d’une cérémonie officielle organisée le 21 Juin 2018, en présence des autorités de la ville, notamment le sous-Préfet, des gestionnaires des différents camps de déplacés ainsi que des responsables du bureau régional de la MINUSCA.

Lancé le 16 janvier 2018, les postes de police avancés sont, à la base, le fruit d’une initiative conjointe alliant la composante police de la MINUSCA et les Forces de sécurité intérieure (FSI). Celle-ci consiste à rapprocher les services de police des populations déplacées internes, avec pour objectif de favoriser des échanges étroits avec les populations déplacées pour mieux connaitre leurs problèmes et proposer des solutions adaptées.

« Nous avons choisi un camp de déplacés comme premier site pour accueillir le poste mobile parce que le quart de la population de Kaga-Bandoro vit dans les camps et ces déplacés se plaignent des infiltrations de bandits sur le site. Ce poste avancé va nous permettre de collecter plus d’information sécuritaire pour mener des actions préventives et d’intervenir rapidement en cas de besoin », a expliqué le chef de poste UNPOL à Kaga-Bandoro, Grabote Yaya, aux autorités locales, représentants de la société civile, leaders religieux et des déplacés qui assistaient à la cérémonie.

Les autorités administratives locales et les déplacés du site de Lazaret ont tous salué cette initiative qui vient redonner de l’espoir à la population. « Cette nouvelle approche de l’UNPOL nous rassure en attendant le redéploiement des forces de sécurité intérieure. Nous allons collaborer comme d’habitude avec la police des Nations Unies pour qu’elle puisse mieux nous sécuriser. Et pourquoi pas, baisser le taux de banditisme ! », a déclaré le représentant des déplacés de la préfecture, Nago Enock.

Après le site des déplacés de Lazaret, ce dispositif de proximité sera déployé dans le quartier Mambea, avant de s’etendre dans les autres arrondissements de la ville de Kaga-Bandoro.