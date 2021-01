Declaration du porte-parole du representant special du Secretaire General des Nations Unies

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) dément formellement les graves accusations du parti URCA, pour qui dans la quasi-totalité des bureaux de vote des villes et des villages, des urnes auraient été confiées à la MINUSCA qui les a gardées toute la nuit.

La MINUSCA précise qu’en application du plan intégré de sécurisation des élections signé avec le Gouvernement et l’Autorité Nationale des Elections (ANE) et avec l’accord des parties concernées, elle a exceptionnellement assuré la protection directe du matériel à Carnot, à Kaga-Bandoro et à Bambari.

A Carnot, suite aux attaques des groupes armés, les agents électoraux se sont rendus au poste militaire avancé de la MINUSCA pour trouver refuge et protéger le reste du matériel qui n’avait pas été détruit par les éléments armés. Ils y sont restés quelques heures avant d’être évacués avec le matériel.

A Kaga-Bandoro, à la fin du processus électoral, les urnes scellées de la ville et certains centres où le dépouillement a eu lieu, ont été gardées à la MINUSCA et pour respecter le code électoral, les dépouillements et la compilation se sont faits le lendemain au lycée polyvalent de Kaga-Bandoro. Les dépouillements et les urnes des axes éloignés de la ville qui sont arrivés dans la nuit ou très tôt le lendemain matin ont été directement acheminés vers le lycée polyvalent de KagaBandoro.

A Bambari, les urnes ont passé la nuit en dehors de la base dans un camion sécurisé par la Force de la Mission.

La MINUSCA précise que la protection des urnes a été assurée essentiellement pour des raisons sécuritaires alors que plusieurs localités étaient la cible d’attaques des groupes armés. La MINUSCA souligne que la protection du matériel électoral s'est faite avec l'accord de tous les mandataires des partis politiques présents conformément à la loi. Certains de ces mandataires ont d'ailleurs décidé de passer la nuit pour garder les urnes. A Kaga-Bandoro, par exemple, des observateurs électoraux ont été présents tout au long du processus.

Par conséquent, la MINUSCA rejette catégoriquement les accusation fallacieuses du parti URCA et précise que ces accusations sans fondement n’ont d’autre objectif que que d’instrumentaliser l’opinion publique et mettre en doute l’impartialité de la Mission, dont la contribution opérationnelle, logistique, technique et sécuritaire a été déterminante pour la tenue effective des élections groupées du 27 décembre 2020.

La MINUSCA remarque avec étonnement que le communiqué du parti URCA met en cause le plan intégré de sécurisation des élections mais évite de nommer les auteurs des violences enregistrées avant, pendant et après les scrutins du 27 décembre 2020, à savoir le MPC, le 3R, les anti-Balakas et l’UPC, sous l’impulsion de l’ex-président centrafricain François Bozizé.

Finalement, la MINUSCA réaffirme sa détermination à poursuivre l’exécution de son mandat électoral à travers ses bons offices, y compris en favorisant le dialogue entre tous les acteurs politiques, afin d’apaiser les tensions durant la période électorale, ainsi qu’en fournissant un appui en matière de sécurité et un soutien opérationnel, logistique et le cas échéant, technique, en particulier de manière à faciliter l’accès aux zones reculées, et en coordonnant l’assistance électorale internationale.

Bangui, le 3 janvier 2021

Le porte-parole

Vladimir Monteiro