De la crise à l'espoir : l'histoire de la ville de Bangassou

LES AFFRES DE LA CRISE Bangassou (Sud-est de la République centrafricaine), une petite ville qui se trouve à quelques 750 kilomètres de Bangui, la capitale du pays.

Comme beaucoup d'autres villes, Bangassou n’a pas échappé à la crise qui a secoué la RCA depuis mars 2013.

Ayant longtemps résisté aux hostilités intercommunautaires, la paix qui régnait à Bangassou se voit brisée par une attaque visant principalement Tokoyo - un quartier à prédominance musulmane - qui abrite de nombreux commerçants.

“ Le 13 mai 2017, aux environs de 3h du matin, Tokoyo est encerclé. Ils [ndlr: les Anti-Balakas] ont encerclé rien que Tokoyo. Après avoir encerclé le 3ème arrondissement, précisément le centre commercial de Tokoyo, ils commencent à tirer, à tuer, à piller, à casser...”

se souvient, non sans émotions, Djibril Alidou, père de 6 enfants, aujourd’hui déplacé au site de la Cathédrale.

Dans un premier temps, le 13 mai, ils n'ont pas encore commencé à détruire les choses. Ils vont seulement tuer les gens, tuer les gens... Nous avons fui. Moi, par exemple, je suis allé à l'hôpital, d'autres à la mosquée”

continue-t-il , larmes aux yeux.

À Bangassou, comme dans la majeure partie de la RCA, la minorité musulmane est également connue pour être la communauté commerçante du pays.

Les voisins se sont mutuellement entretués, pillant les maisons les uns des autres et les réduisant en cendres.

Près des deux tiers des magasins de la ville ont été vandalisés. Ce qui était autrefois un centre commercial dynamique est devenu une ville fantôme.

UNE VILLE FANTOME

Craignant de nouvelles attaques, plus de 2 000 habitants de Tokoyo se sont réfugiés sur le terrain de la Cathédrale, avec la peur au ventre. Peu à peu, la vie s’organise sur ce qui va s’appeler progressivement « le Site des Déplacés du Petit Séminaire ».

Ils sont devenus démunis du jour au lendemain et leurs vies ont radicalement changé.

Les humanitaires tentent de pallier l’horreur, leur apportant des bâches contre la pluie et des vivres. Le campement est sous surveillance des Auto-defense, qui essaient de l’attaquer le soir tombé et menacent de mort toute personne essayant de s’y rendre. Pour les en empêcher, la MINUSCA, la Mission de maintien de la paix des Nations Unies en RCA, installe plusieurs postes rapprochés autour du site, veillant jour et nuit à la protection des déplacés. Plusieurs tentatives d’approche par les auto-défense, assimilés aux Anti-Balakas, échouent grâce à la force dissuasive que représente les casques bleus de la MINUSCA.

Le reste de la ville vit en apnée. L’attaque du 13 mai 2017 marque le début du contrôle de Bangassou par les milices anti-balakas. Tous les jours, des crépitements de kalashnikovs se font entendre de part et d’autre, semant la terreur. Le quotidien y devient intenable. Trop dangereux de sortir de chez soi. Trop de rackets, d’attaques à main armée, de risques de kidnapping. Les marchés sont déserts. Les champs abandonnés. Les autorités impuissantes. L’inspecteur d’académie, menacé lui aussi, doit sans cesse reporter les examens d’entrée des écoliers.

En octobre 2017, on estime à 16 000 le nombre de personnes ayant traversé le fleuve Mbomou, bordant Bangassou, se rendant au Congo (RDC), de l’autre côté de la rive.

PROTÉGER LES CIVILS

La MINUSCA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, contribue à contenir les forces politiques à l'épicentre de la crise en RCA.

À cette fin, la MINUSCA a lancé une réponse ambitieuse qui pourrait aussi bien servir de modèle pour d'autres zones touchées en RCA.

Les Nations Unies ont commencé par s'attaquer d'abord à l'intervention la plus urgente: sécuriser les personnes déplacées dans leur propre pays.

Après avoir évalué la situation sécuritaire instable et les risques inhérents, il était clair que la ville et ses habitants étaient dans une situation désespérée. La MINUSCA a donc aménagé, de manière stratégique, des bases opérationnelles temporaires (TOB) autour du camp de déplacées.

La MINUSCA sécurise progressivement la ville, à ses risques et périls. Ses soldats deviennent en effet une cible privilégiée des milices : 17 d’entre eux périront, pris en embuscade dans les villages alentours et sur les rives du fleuve, où ils puisaient de l’eau.

“Chacun doit faire un effort. Il faut que les Centrafricains se mettent ensemble. Votre diversité est une richesse”

En visite en RCA en octobre 2017, Antonio Guterres, le Secrétaire général de l'ONU se rend à Bangassou en vue de toucher du doigt la réalité qui affecte cette ville secouée depuis 6 mois par des violences. Objectif: engager les acteurs locaux sur la nécessité de mettre fin à cette crise.

Petit à petit, la vie reprend pourtant ses droits à Bangassou. La MINUSCA tente d’apaiser la situation et de trouver des solutions à la crise, en appui aux leaders communautaires qui peu à peu s’engagent pour le retour de la paix.

Premièrement, la MINUSCA a ouvertement soutenu la médiation déclenchée par les deux leaders religieux, chrétiens et musulmans, les plus influents de la République centrafricaine: le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, lui-même originaire de Bangassou, ainsi que l'Imam Omar Kobine Layama.

Ces derniers aident à négocier un accord de paix entre les parties belligérantes qui débouche sur la signature de l’accord de paix de Bangassou, le 9 avril 2018. À la suite de cette signature, un comité de suivi de l’accord de paix est mis en place, par consensus, par les signataires de l’accord.

Ensuite, avec le support de la Mission des Nations Unies, quelques représentants de l’Etat sont redéployés. Le programme de réduction des violences communautaires (communément appelé "CVR") démarre avec succès. Puis les Forces armées centrafricaine (FACA), appuyés par la MINUSCA, sont déployées en juin 2018.

CASQUES BLEUS ET FACA SÉCURISENT BANGASSOU

Des patrouilles conjointes sont organisées régulièrement dans les différents arrondissements de Bangassou, et dans les villes avoisinantes, entre les Forces Armées centrafricaines (FACA) et les casques bleus de la MINUSCA stationnés à Bangassou.

L'ESPOIR RENAIT

LE LYCEE MODERNE DE BANGASSOU, UN CREUSET INTERRELIGIEUX

Journaliste radio, voilà ce que Sabora Tidjani voudrait devenir quand elle sera grande. Du haut de ses 16 ans, un immense sourire illuminant son visage poupon, la jeune fille à peine sortie de l’enfance a des rêves plein la tête et pour celui-ci, Guira FM (la radio des Nations Unies) n’y est pas pour rien. “S’il y a une guerre dans un autre pays, on écoute la radio et cela nous permet d’être informé”, explique-t-elle dans un murmure. La guerre, Saboura sait ce que c’est. Musulmane, elle a fui l’arrondissement de Tokoyo à la suite des violences perpétrées par les Anti-balaka. Depuis le 14 mai 2017, elle vit dans un camp de déplacés installé dans le petit Séminaire Saint- Pierre Claver et se plaint de ses nouvelles conditions de vie.

“La vie a changé par rapport à Bornou [ndlr : le quartier de l’arrondissement de Tokoyo]. Elle était meilleure avant, on mangeait mieux. Maintenant nous n’avons le droit qu’à un peu de riz, des haricots, du soja et du mil, avec un peu de sel”, dénonce-t-elle.

Les journées de la petite centrafricaine, qui démarrent à 4 heures le matin, sont rythmées par les tâches ménagères, la prise en charge de ses petits frêres, la lecture du Coran, et, bien sûr, par l’école, qui tient une place centrale dans sa vie. En classe de 3e, elle dit adorer les cours, « surtout les mathématiques ». Malgré son jeune âge, Saboura est très responsable, aussi bien à la maison que sur les bancs de l’école. Ses professeurs la trouvent assidue, calme et travailleuse. « On m’a affecté la classe de Saboura à la rentrée 2018 » explique Phillipe Tiendé, professeur de lettres modernes au lycée de Bangassou.

« Dès le premier jour de cours, je l’ai trouvée au premier rang. Quand je note quelque chose au tableau, elle prend tout dans son cahier. Elle ne parle jamais en cours, sauf pour répondre à mes questions ».

A L'ECOLE DE LA COHESION SOCIALE

Depuis 2 ans, si la vie de la jeune fille a radicalement changé, une constante demeure : l’école. Comme la plupart des enfants venants de familles musulmanes commerçantes, Saboura fréquentait l’établissement privé du Petit Séminaire Saint-Pierre Claver tenu par des prêtres catholiques. L’école étant fermée (les salles du séminaire accueillant alors les déplacés), Saboura fait désormais ses classes au lycée moderne de Bangassou, deuxième plus grand établissement public du pays après celui de Bangui. Contrairement à ses camarades chrétiennes qui vivent en ville, Saboura explique ne pas aimer cheminer seule vers le lycée. La peur gagne la jeune musulmane lorsqu’elle doit parcourir les quelques kilomètres qui la sépare de l’école, et elle préfère s’y rendre en groupe. Une fois passées les portes du lycée cependant, plus de différences entre les confessions. « Je considère Saboura comme les autres enfants, nous sommes un lycée laïc où règne la cohésion. Il n’y a aucune raison pour mettre les musulmans d’un côté et les chrétiens de l’autre », continue Phillipe Tiendé. Ce n’est pourtant que grâce à un profond travail de sensibilisation que les élèves musulmans ont pu reprendre le chemin de l’école. Aux plus hautes heures de la crise, le lycée a dû fermer pendant quelques jours et il a été difficile de les faire revenir. « Nous avons expliqué que l’heure n’était plus ni à la guerre ni à la division et que nous étions là pour protéger les minorités s’il le fallait », commente encore le professeur.

La crise de Mai 2017 a en effet fortement traumatisé la communauté scolaire qui vivait en harmonie jusqu’alors. Le proviseur du lycée, Hippolyte Ngavoundou raconte. « Cela a été un drame pour notre établissement. Au courant du mois de mai, en plein milieu de la nuit, nous avons entendu des tirs, ce que la ville n’avait jamais connu auparavant. Personne ne comprenait ce qu’il se passait. Tout le monde est reste terré dans sa maison, cherchant à se protéger. Très rapidement, les activités ont cessé au niveau du lycée ». La plupart des habitants musulmans de la ville ont traversé la rive pour rejoindre la République Démocratique du Congo, le reste s’étant refugié dans le petit séminaire de la Cathédrale Saint-Pierre Claver. « Nous leur avons expliqué que s’ils arrêtaient de venir à l’école, cela impacterait leur avenir » détaille Hippolyte Ngavoundou. Le message semble avoir été reçu. « Aujourd’hui, nous avons un nombre important d’étudiants de la communauté musulmane qui fréquente le lycée moderne de Bangassou ». Grâce au travail de fond du bureau des Affaires civiles de la MINUSCA et à l’engagement de l’équipe pédagogique restante, la vie est en effet petit à petit revenue au sein de l’établissement. La majorité des professeurs ayant fui les violences, c’est avec les seuls 6 membres du personnel enseignant présents que M. Ngavoundou a maintenu le lycée ouvert. Un exploit qui a porté ses fruits : les examens de l’année académique 2017/2018, que ce soit ceux du baccalauréat ou du concours d’entrée en 6e, ont pu être organisés dans les temps.

CONDAMNES A VIVRE ENSEMBLE

Depuis, les consignes sont claires : en cas de mésentente entre les communautés, ne pas agir mais courir vers l’administration qui réglera le problème. « Faites un tour dans les salles de classe. Vous verrez qu’à chaque niveau, il y a des élèves de la communauté musulmane. Et depuis qu’ils sont arrivés, il y a ce mixage, ce brassage, ce vivre-ensemble », explique fièrement le proviseur, avant de conclure :

« une communauté qui ne fréquente pas l’école est une communauté vouée à l’échec ».

Signe que la crise est passée, l’établissement qui compte 5000 élèves est au maximum de ses capacités d’accueil, et prévoit la création d’un collège d’enseignement général pour désengorger le lycée. L’intégration de Saboura est la preuve du succès de l’école républicaine en Centrafrique.

« Je vais à l’école pour apprendre à lire et à écrire. J’aime mes camarades qui sont au lycée avec moi. Pendant la récréation, on se promène, on part chercher quelque chose à manger, on discute, on est nous-mêmes »

explique joyeusement, Saboura dont le visage rond encadré par un voile aux multiples couleurs, ressemble à toutes les petites filles du monde.

LE JOUR SE LEVE SUR BANGASSOU LA VIE ECONOMIQUE REPREND Avec d'importantes mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité, la tâche de rétablir le tissu social et économique qui boosterait la ville, une fois de plus, a commencé.

La MINUSCA et les forces gouvernementales, qui continuent d'exercer une forte présence militaire dans et autour de la ville, donnent à la population de Bangassou la confiance nécessaire pour se déplacer librement. Cela a facilité la réouverture du marché en plein air, autrefois florissant, qui attirait jadis les clients et les marchandises des pays voisins.

A Niakari, un point d'échange sur la rive sud de la rivière Mbari, le seul ferry de la région qui servait à transporter les marchandises entre les régions voisines est remis en état, grace aux casques bleus du contingent de génie civile pakistanais.

1 AN DE PAIX À BANGASSOU « Bangassou est devenue une ville modèle. Elle rappelle que la paix et la réconciliation ne passent pas qu’au niveau national mais se fait au niveau local. Cette dynamique doit se poursuivre et s’étendre à d’autres localités du pays »

a indiqué le Premier ministre, Firmin Ngrebada, lors d'une visite conjointe avec l'Union Africaine et les Nations Unies à Bangassou, le 15 avril 2019, en présence du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Ambassadeur Smail Chergui, et du Secréaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix.

Lors de cette étape, le cardinal de Bangui, Dieudonné Nzapalainga, et l’Imam Kobine Layama ont appelé la population à consolider cet accord signé en avril 2018 après leur tournée effectuée dans la localité. Les Nations Unies et l’Union africaine ont rendu hommage aux deux leaders religieux « qui se sont investis sans compter pour rassembler les cœurs », selon le Commissaire de l’UA. Quant au Secrétaire général adjoint, il a réaffirmé que les Nations Unies sont « déterminés sur le terrain, au niveau local, à appuyer les efforts de paix ».

Footnotes: Story by : Clémentine Sinquin, Nadia Rabbaa, Igor Rugwiza