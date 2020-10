De hauts responsables de l'Union Africaine , de la CEEAC et des Nations Unies attendus à Bangui à la veille des élections

Bangui | Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, l’Ambassadeur Smaïl Chergui ; le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Veríssimo ; et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, effectueront une visite en République centrafricaine du 27 au 30 octobreprochain, l’annonce a été faite, ce mercredi, par le Directeur de la Communication de la MINUSCA, Charles Bambara, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission.

Cette visite dans le pays va intervenir, quelques jours seulement après la tenue, le 1er octobre 2020, d’une réunion virtuelle de haut niveau sur la République centrafricaine, qui s’est tenue en marge de la 75ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. La réunion a été co-présidée par le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, et le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Veríssimo, en présence du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Les facilitateurs de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (Accord politique), les membres du Groupe international de soutien à la République centrafricaine et d’autres partenaires ont également pris part à cette réunion qui a été l’occasion pour les principales parties prenantes d’exprimer leur ferme engagement à soutenir la tenue d’élections libres, paisibles, crédibles, transparentes et inclusives, dans le respect des délais constitutionnels, ainsi qu’à la mise en œuvre intégrale et effective de l’Accord politique.

« La visite de ces trois personnalités permettra donc de faire le suivi des décisions de cette réunion virtuelle de haut Niveau », a indiqué le Directeur de la Communication de la MINUSCA, Charles Bambara.

Abordant les questions relatives au processus électoral, Charles Bambara a indiqué qu’au-niveau de son institution, toutes les dispositions sont en train d’être prises afin que « les élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles ». Pour corroborer ses propos, le Directeur de la Communication de la MINUSCA a fait savoir que dans le cadre de l’opérationnalisation des structures de mise en œuvre du Plan intégré de sécurisation des élections, une rencontre par visioconférence a eu lieu le samedi 10 octobre avec l’ensemble des acteurs au niveau préfectoral pour mieux préciser leurs rôles dans les Comité préfectoraux de sécurisation des élections. « Le Plan a été ainsi présenté aux préfets dans ses grandes lignes en insistant sur leur rôle dans sa mise en œuvre au niveau de leur zone de compétence », a dit Charles Bambara. Aussi, il a informé que lors de la 10ème conférence des chefs d’Etats-majors de la Force de la MINUSCA, sous l’égide du Commandant de la Force, le Général de Corps d’Armée Daniel Sidiki Traoré, le 9 octobre dernier, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, « a rassuré le public que la MINUSCA va poursuivre sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que le moment venu, les Centrafricaines et Centrafricains aillent voter librement dans la paix et la sécurité ».

Citant le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, Charles Bambara a averti que : « Toute menace pour dérégler le processus électoral aura une réponse appropriée ».

Par ailleurs, Charles Bambara a indiqué que « les vols réguliers de la MINUSCA sont en train d’assurer le déploiement des listes électorales vers les préfectures de la Haute Kotto, la Vakaga, l’Ouham-Pende, le Bamingui-Bangoran, Nana Mambéré, Mobaye et le Mbomou ». Toutefois, « dans les autres préfectures du pays et la diaspora, c’est l’ANE ( l’Agence Nationale des Elections) qui se charge du convoyage des listes », a révélé le Directeur de la Communication de la MINUSCA.

Sur le même registre, citant la cheffe de bureau de la MINUSCA à Obo, Charles Bambara a affirmé que l’opération d’enrôlement s’est bien déroulée dans le Haut-Mbomou : « Contrairement à certaines allégations, les opérations d’enrôlement se sont déroulées sans incident, et les électeurs se sont fait enrôlés à Obo, Mboki, Zémio et Bambouti. Il y a eu des petits incidents sécuritaires au début liés à la communication avec quelques éléments du groupe armé UPC et très vite, le Maire sur place avec l’Autorité Sous-Préfectorale des Elections ont maitrisé la situation et toutes les opérations se sont bien déroulées. Donc, dans le Haut-Mbomou, les opérations d’enrôlement ont été complétées ».

Sur le même chapitre, la porte-parole de la composante Police, le capitaine Mazalo Agba, a, quant à elle, indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui au renouvellement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et du projet d’appui au processus électoral en cours, la Composante Police de la MINUSCA, à travers sa section formation et le PNUD, a démarré le 12 octobre à l’école de Gendarmerie, un ensemble d’activités de renforcement de capacités qui se dérouleront à Bangui et dans les régions en vue de préparer les Forces de Sécurité Intérieure à mieux protéger les civils, à éviter les violences et à contribuer à l’intégrité du processus électoral. « Cette série de formations est financée par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix et portera sur différents volets spécifiques à la période électorale, notamment la sécurisation du vote (bureaux de vote et escortes), le renseignement, le maintien de l’ordre, la police de proximité et protection des civils, la police judiciaire, la protection de hautes personnalités, la coordination et la supervision du vote », a-t’elle indiqué.

Au sujet de la situation des droits de l’homme, Charles Bambara a indiqué que la Division des Droits de l’Homme de la MINUSCA a documenté et vérifié sept incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté onze victimes. Les préfectures les plus touchées sont le Mbomou et la Ouaka.

De son côté le porte-parole de la Force, le commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, a indiqué que dans le cadre de son mandat de protection des populations civiles, la Force a mené, la semaine dernière, un total de 2620 patrouilles, dont 693 nocturnes, sur le territoire centrafricain.