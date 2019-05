Déclaration sur les attaques en République centrafricaine

Par Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

"L'UNICEF condamne les meurtres brutaux de civils perpétrés récemment par des groupes armés dans des villages du nord-ouest de la République centrafricaine. Ces attaques ont fait au moins 54 morts parmi les civils.

Ce massacre est un recul du fragile processus de paix et de réconciliation décidé en février dernier.

Suite aux attaques répétées et à la violence contre les civils au cours des six dernières années, 2,9 millions de personnes, soit la moitié du pays, ont besoin d'assistance humanitaire.

Les conditions sur le terrain restent extrêmement dangereuses pour les enfants. Ils ont été pris pour cible par des groupes armés, pris dans les tirs croisés et recrutés pour les combats. Les lieux sur lesquels les enfants comptent pour leur protection et leur soutien - écoles, hôpitaux et lieux de culte - ont également été attaqués.

Entre-temps, le conflit a accru l'insécurité alimentaire et réduit l'accès aux soins de santé. On estime à 43 000 le nombre d'enfants à risque de malnutrition aiguë sévère cette année et également exposés à un risque imminent de décès.

L'UNICEF réitère son appel à toutes les parties au conflit pour qu'elles veillent à ce que les enfants soient à l'abri de la violence et qu’elles respectent l'accord de paix."

