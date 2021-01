Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur les attaques qui ont visé la mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA)

SC/14412

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, M. Tarek Ladeb (Tunisie):

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus énergiques les attaques commises contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), qui ont entraîné la mort d’un Casque bleu rwandais le 13 janvier près de Bangui et d’un Casque bleu burundais le 15 janvier près de Grimari.

Les membres du Conseil ont adressé leurs condoléances les plus sincères aux familles des Casques bleus décédés et ont exprimé leur solidarité avec elles, ainsi qu’avec le Burundi, le Rwanda et la MINUSCA. Ils ont également souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Les membres du Conseil ont condamné dans les termes les plus vigoureux toutes les attaques, les provocations et les incitations à la violence visant la MINUSCA et émanant de groupes armés et d’autres acteurs.

Les membres du Conseil ont réaffirmé que les attaques visant les Casques bleus pouvaient constituer des crimes de guerre et rappelé à toutes les parties leurs obligations au regard du droit international humanitaire. Ils ont demandé au Gouvernement centrafricain d’enquêter sans tarder sur ces attaques afin d’en traduire les auteurs en justice.

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur plein soutien à la MINUSCA et exprimé leur profonde gratitude aux pays qui lui fournissaient des contingents ou du personnel de police.

Les membres du Conseil ont souligné également qu’il importait que la MINUSCA soit dotée des capacités nécessaires pour s’acquitter de son mandat et assurer la sécurité et la sûreté des Casques bleus des Nations Unies, conformément à la résolution 2552 (2020) du Conseil.

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur appui résolu au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, et à la MINUSCA, qui concourent à l’action menée par les autorités et le peuple centrafricains pour instaurer une paix et une stabilité durables, conformément au mandat que leur a confié le Conseil dans sa résolution 2552 (2020).

