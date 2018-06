Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur l’attaque contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine

SC/13364-PKO/737

4 JUIN 2018

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois de juin, M. Vassily A. Nebenzia (Fédération de Russie):

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus énergiques l’attaque qui a été perpétrée le 3 juin 2018 par des éléments armés dans le village de Dilapoko (préfecture de la Mambéré-Kadéï), situé dans l’ouest de la République centrafricaine, contre une patrouille de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), dans laquelle un soldat de la paix tanzanien a été tué et sept ont été blessés.

Les membres du Conseil ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille de la victime et fait part de leur profonde sympathie aux familles des soldats de la paix blessés, ainsi qu’à la Tanzanie et à la MINUSCA. Ils ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Les membres du Conseil ont condamné dans les termes les plus vifs toutes les attaques, provocations et incitations à la violence contre la MINUSCA, qu’elles soient le fait de groupes armés ou d’autres auteurs.

Les membres du Conseil ont redit que les attaques commises contre des soldats de la paix pouvaient constituer des crimes de guerre et rappelé à toutes les parties les obligations que leur faisait le droit international humanitaire. Ils ont demandé au Gouvernement de la République centrafricaine d’ouvrir rapidement une enquête sur cette attaque et d’en traduire les auteurs en justice.

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur plein appui à la MINUSCA et exprimé leur profonde gratitude aux pays qui fournissent des contingents ou du personnel de police à la Mission.

Les membres du Conseil ont renouvelé leur ferme soutien au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, Parfait Onanga-Anyanga, et à la MINUSCA, qui concourent à l’action menée par les autorités et le peuple de la République centrafricaine pour installer durablement la paix et la stabilité dans leur pays, conformément au mandat confié par le Conseil dans sa résolution 2387 (2017).