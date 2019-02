Déclaration du Président de la Commission sur le Paraphe de l'Accord de Paix en République Centrafricaine

Addis Abeba, le 5 février 2019: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a assisté, aujourd'hui, à la cérémonie de paraphe d'un accord de paix entre le Gouvernement de la République centrafricaine et quatorze groupes armés, à Khartoum, au Soudan.

Le Président de la Commission félicite les parties prenantes centrafricaines, le Gouvernement et les groupes armés en particulier, pour leur engagement et leur esprit de compromis. Il remercie les autorités soudanaises pour leur contribution et leur soutien au processus de paix et de réconciliation. Il félicite également le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, et son équipe pour la diligence avec laquelle ils ont accompagné le processus, ouvrant ainsi la voie à une paix et à une réconciliation durables en République centrafricaine.

Le Président de la Commission exhorte les parties centrafricaines à mettre pleinement en œuvre les engagements pris pour répondre aux aspirations de leur peuple à la paix, à la sécurité et au développement. Il réitère la détermination de l’Union africaine à soutenir, dans un esprit de solidarité continentale, la mise en œuvre de l’accord.

Le Président de la Commission se rendra à Bangui pour assister, aux côtés du Président Faustin Archange Touadera, de représentants de la région et de la communauté internationale, à la signature de l'accord de paix.