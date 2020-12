Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine

Le Secrétaire général suit de près et avec inquiétude les rapports faisant état d’une montée des tensions en République centrafricaine.

Il condamne l’escalade de la violence et appelle tous les acteurs à cesser toute hostilité de manière urgente, et à travailler ensemble pour assurer des conditions favorables à la tenue d’élections crédibles, inclusives et pacifiques le 27 décembre. Le Secrétaire général invite tous les acteurs à éviter la désinformation, les discours de haine et l’incitation à la violence.

Le Secrétaire général appelle les parties prenantes politiques à résoudre tout différend de manière pacifique, en conformité avec la Constitution et dans l’intérêt du peuple centrafricain, qui a souffert pendant trop longtemps du conflit et de l’instabilité.

Le Secrétaire général appelle aussi les parties signataires à mettre en œuvre de manière stricte l’Accord politique pour la paix et la réconciliation signé en février 2019, et à s’abstenir de toute action qui pourrait compromettre la stabilité nationale et la tenue d’élections.

Le Secrétaire général réaffirme l’engagement des Nations Unies à travailler ensemble avec les partenaires nationaux, régionaux, et internationaux, pour soutenir le peuple et le gouvernement centrafricains dans leurs efforts pour faire avancer la paix et assurer un processus démocratique pacifique.

Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général

New York, le 18 décembre 2020