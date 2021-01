COVID-19 : Du soutien aux déplacés de la cathédrale de Bouar

La lutte contre la pandémie de COVID-19 continue malgré les défis sécuritaires en République centrafricaine. Dans la Nana Mambere, la MINUSCA a porté assistance, le 27 janvier 2021, aux déplacés de la cathédrale de Bouar, par un don de produits de première nécessité, pour une meilleure observance des mesures barrières.

Par Ghislaine Atta, avec la contribution Alain Francois Matchindji

Ce sont des seaux, des bouteilles de gel hydroalcoolique, des bidons d’eau de javel, des pains de savon ainsi que du savon en poudre, qui ont été remis par la Mission via sa section Droits de l’Homme à Bouar, appuyée par la division de la Communication stratégique et de l’information publique, pour l’usage des 3000 personnes réparties sur quatre sites sur le domaine clérical.

Pour Serge Adoum Koffi, officier des droits de l’Homme à la MINUSCA, la Mission ne pouvait rester indifférente à la souffrance de ces personnes forcées de fuir leurs domiciles il y a déjà presqu’un mois. « La situation alimentaire très difficile dans laquelle se trouvent ces personnes, enfants, femmes et hommes, n’est pas à négliger, tout comme l’aspect sanitaire et plus précisément les mesures préventives liées à la maladie à Coronavirus qui est toujours présente, et continue à décimer la population mondiale », a-t-il indiqué.

« La vie des déplacés est très difficile surtout par rapport à la question d’eau potable. Dès le début de la crise, nous avons reçu l’appui de la MINUSCA. A présent, l’ONG Action contre la faim (ACF) a pris le relais et Médecins sans frontières (MSF) nous a construit six latrines », a, pour sa part témoigné le Vicaire de la cathédrale, l’Abbé Firmin Ndildom. En effet, des actes simples de la vie quotidienne comme par exemple « laver les habits des enfants », sont devenus ardus, à en croire une déplacée qui a requis l’anonymat. Aussi, ces seaux et savons vont permettre de se prévenir contre la COVID-19 et surtout assurer l’hygiène dans les familles, s’est-elle réjouie.

Remerciant la MINUSCA pour ce geste de solidarité, l’Abbé Firmin Ndildom, en présence du Secrétaire général de la préfecture de la Nana Mambéré, Josué Sossor, a par ailleurs fait valoir que plusieurs défis subsistent, dont le plus urgent est la sécurisation du site : « La nuit, des éléments armés circulent autour de la Cathédrale et chez l’Evêque. Donc le site est exposé et la vie des déplacés est en danger », s’est-il inquiété. Certains déplacés appellent également à la sécurisation de la Cathédrale par les éléments de la MINUSCA, contre toute éventuelle attaque des groupes armés. « Nous voulons regagner nos maisons et vaquer à nos occupations quotidiennes. Nos enfants vont aller à l’école », plaident-ils.