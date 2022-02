Conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA (16 février 2022)

Texte

Vladimir MONTEIRO, porte-parole de la MINUSCA

Lieutenant-Colonel Abdoul Aziz OUEDRAOGO, porte-parole de la Force

Commissaire Serge Ntolo MINKO, porte-parole de la Police

PORTE-PAROLE DE LA MINUSCA

● Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a été reçu ce mercredi, par le nouveau Premier ministre centrafricain, Felix Moloua. Le Représentant spécial a félicité le nouveau chef du Gouvernement pour sa nomination et lui a redit le soutien de la MINUSCA conformément au mandat.

● De son côté, la Représentante spéciale adjointe Lizbeth Cullity a pris part lundi, 14 février, à la réunion du Comité exécutif et suivi (CES) de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR). La MINUSCA se félicite de la tenue de ce CES et de l’esprit constructif qui a prévalu tout au long de cette réunion. Lors de cette 12è session ordinaire, la Mission a félicité le Ministre d’Etat du DDRR et du suivi de l’APPR, Willybiro-Sako pour le succès de sa mission de sensibilisation à Mobaye, Bangassou et Zémio de nature à accélérer les opérations de désarmement et démobilisation.

La Mission a également réitéré son soutien à la mise en œuvre de l’APPR ainsi que de la feuille de route de la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL) et a souligné l’importance de l’accélérer afin de répondre aux attentes des groupes armés désireux de désarmer, à l’instar de la tendance positive enregistrée dans le Sud-Est du pays. En matière de cantonnement, ou plutôt des sites de regroupement, la MINUSCA demeure disponible pour soutenir ce processus conformément à son mandat. Par ailleurs, la Mission a exprimé ses préoccupations quant à la sécurité des éléments démobilisés ou désengagés.

● Suite à la disparition du fondateur de l’UFDR, Zacharia Damane, le 12 février près de la ville de Ouadda (préfecture de la Haute-Kotto), la MINUSCA demande aux autorités centrafricaines de mener une enquête sur cette affaire.

● La MINUSCA condamne dans les termes les plus forts la diffusion sur les réseaux sociaux d’une fausse correspondance attribuée au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA, dont le destinataire serait le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La MINUSCA informe l’opinion publique que ledit document est un faux, tout comme tout le contenu et la signature qui y est apposée. La Mission estime que la rédaction de cette fausse correspondance constitue une diffamation et une falsification de documents administratifs des Nations Unies. Par conséquent, la MINUSCA met en garde contre toute utilisation dudit document sous quel prétexte que ce soit.

La MINUSCA dénonce par ailleurs cette nouvelle tentative de désinformation et manipulation de la population, dans le cadre d’une campagne savamment orchestrée pour atteindre sa crédibilité et celle de certains contingents. La Mission alerte la population sur le danger que représentent la désinformation et la manipulation, et réaffirme son engagement à combattre ce phénomène, en partenariat avec tous les acteurs concernés.

Le leadership et l’ensemble du personnel de la MINUSCA restent résolument concentrés sur l’exécution du mandat de la Mission, notamment son appui aux efforts pour la paix et la stabilité en RCA.