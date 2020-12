Communique de presse conjoint du G5+ sur la situation en RCA

Le G5+ - un groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de la République centrafricaine (RCA) - condamne fermement la recrudescence des violences et des exactions dans plusieurs localités de la RCA. Les membres du G5+ déplorent toutes les victimes de ces violences, qui affectent particulièrement la population civile centrafricaine.

Le G5+ demande l’arrêt immédiat et sans condition des offensives coordonnées en cours par des bandes armées et met en garde les auteurs de ces actes qui entravent sérieusement le déroulement normal du processus électoral, rappelant que leur responsabilité individuelle est engagée. Les membres du G5+ déplorent à cet égard que ces violences interviennent à un moment clé pour la finalisation des préparatifs des élections présidentielle et législatives du 27 décembre 2020 en RCA.

Les membres du G5+ constatent que la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections a permis à 1 858 236 centrafricains de s’ inscrire dans l’intention d’exercer leur droit de vote et à l’Autorité Nationale des Elections de procéder au déploiement et à la distribution du matériel électoral y compris la distribution des cartes d’électeurs, sur toute l’étendue du territoire national et ce, malgré la volonté réaffirmée de certains acteurs y compris certains acteurs politiques de perturber le processus électoral et d’empêcher la tenue d’élections.

Le G5+ considère que les élections doivent se tenir le 27 décembre 2020 dans le respect des délais constitutionnels et condamne toutes les manœuvres et tentatives d’engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation de la constitution centrafricaine. Le G5+ réaffirme que le seul moyen légitime d'accéder au pouvoir passe par les urnes et que les élections crédibles et pacifiques sont la seule solution à l'instabilité

Le G5+ condamne fermement les agissements de l’ancien Président François Bozizé et de certains groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), en violation des leurs engagements, ce qui les exposent à des sanctions au titre de l’article 35 de l’Accord.

Le G5+ condamne également toute collusion entre acteurs politiques et groupes armés visant à semer le désordre et la panique au sein de la population pour l’empêcher d’exercer son droit souverain de vote. Les membres du G5+ demandent que Bozizé et les groupes armés alliés déposent immédiatement les armes, s’abstiennent de toute action de déstabilisation et respectent la décision de la Сour constitutionnelle du 3 décembre 2020.

Le G5+ appelle les acteurs centrafricains à s’investir pleinement dans le processus électoral et à contribuer au maintien d’un environnent propice à l’exercice du droit de vote par tous les citoyens. Les membres du G5 invitent, en outre, la classe politique à œuvrer pour la tenue d’élections apaisées, transparentes et crédibles acceptées par tous, conformément au calendrier électoral établi par les textes règlementaires, aux fins de renforcer les acquis démocratiques en RCA.

Le G5+ rappelle également les Conclusions du Sommet des Chefs d’Etat de la CEEAC sur la RCA, visant à une plus forte mobilisation de la sous-région, notamment à travers la nomination d’un médiateur permanent.

Enfin, le G5+ réitère son engagement à accompagner le processus électoral, notamment la campagne électorale en cours et reste pleinement mobilisée aux côtés de celles et de ceux qui s’inscrivent dans l’état de droit pour la tenue d’élections présidentielle et législatives apaisées le 27 décembre 2020.

Mme Lucy TAMLYN

Ambassadeur des États-Unis auprès de la République centrafricaine

M. Jean-Marc GROSGURIN

Ambassadeur, Haut Représentant de la France auprès de la République centrafricaine

M. Vladimir TITORENKO

Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la République centrafricaine

Mme Samuela ISOPI

Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès de la République centrafricaine

M. Matias BERTINO MATONDO

Ambassadeur, Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine et Chef du Bureau de l’Union africaine pour l’Afrique centrale en République centrafricaine

M. Adolphe NAHAYO

Ambassadeur, Représentant du Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en République centrafricaine

M. Mankeur NDIAYE

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA

M. Han FRAETERS

Représentant résident de la Banque Mondiale en République centrafricaine