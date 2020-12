Communique de presse conjoint du G5+ (26 décembre 2020)

Le G5+, groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de la République centrafricaine (RCA) condamne les attaques lancées par des groupes armés visant les forces de défense et de sécurité centrafricaines et les casques bleus des Nations unies à Dékoa (préfecture de Kémo), et à Bakouma (préfecture du Mbomou). Les membres du G5+ s’inclinent devant la mémoire des trois casques bleus burundais tués lors des attaques à Dékoa ainsi que des membres des forces de défense et de sécurité et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.

Le G5+ dénonce les actions entreprises par la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), en étroite coordination avec l’ancien président François Bozizé, pour empêcher la tenue d’élections pacifiques le dimanche 27 décembre occasionnant le déplacement forcé de populations. A cet effet, le G5+ salue les mesures prises par la MINUSCA, en appui aux forces de défense et de sécurité, contre cette alliance armée, dans le cadre du plan intégré de sécurisation des élections.

Les pays et organisations membres du G5+ réitèrent leur appui et engagement à accompagner pleinement la tenue d’élections libres, équitables, transparentes, crédibles et apaisées en RCA, comme souligné dans les communiqués des 3 et 20 décembre. Ils exhortent les Groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) à la cessation immédiate des violations contre les populations et toutes actions susceptibles de perturber de quelque manière que ce soit, le processus électoral et les déplacements des électeurs. Ils appellent toutes les parties prenantes y compris les partis politiques, candidats, leaders de communautaires, religieux de la société civile à un sursaut national pour l’expression pacifique et libre du suffrage universel, le 27 décembre à la suite de la décision de la Cour Constitutionnelle du 26 décembre, et comme l’a souligné le communiqué de la Xème session des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).

Le G5+, groupe d'États et d'institutions internationales partenaires de la RCA (Etats-Unis, France, Russie, Union africaine, CEEAC, Union européenne, MINUSCA et Banque Mondiale) renouvelle ses condoléances au gouvernement et aux familles d’éléments de Forces de défense et de sécurité ayant perdu la vie dans l’exécution de leur mission et exprime sa solidarité envers la population centrafricaine, qui est la première victime des violences actuelles commises par les parties qui s’opposent aux élections dans le respect de l’ordre constitutionnel, et réaffirme son engagement à l’accompagner sur la voie de la paix et la réconciliation, en étroite coordination avec les partenaires nationaux, régionaux, et internationaux. Le G5+ salue dans ce contexte la tenue du Sommet extraordinaire de la CEEAC le 26 décembre et rappelle le rôle de la région en RCA.

Mme Lucy TAMLYN

Ambassadeur des États-Unis auprès de la République centrafricaine

M. Jean-Marc GROSGURIN

Ambassadeur, Haut Représentant de la France auprès de la République centrafricaine

M. Vladimir TITORENKO

Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la République centrafricaine

Mme Samuela ISOPI

Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès de la République centrafricaine

M. Matias BERTINO MATONDO

Ambassadeur, Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine et Chef du Bureau de l’Union africaine pour l’Afrique centrale en République centrafricaine

M. Adolphe NAHAYO

Ambassadeur, Représentant du Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en République centrafricaine

M. Mankeur NDIAYE

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA

M. Han FRAETERS

Représentant résident de la Banque Mondiale en République centrafricaine