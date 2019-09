Communiqué de presse UA-CEEAC-MINUSCA sur affrontements à Birao, 14 septembre 2019

L'Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) condamnent la reprise ce matin des hostilités entre le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC) et le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ), dans la ville de Birao, préfecture de la Vakaga (nord-est de la RCA), ce qui constitue une violation flagrante de l'Accord politique pour la paix et réconciliation en RCA (APPR-RCA).

