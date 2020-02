Communiqué conjoint UA-CEEAC-MINUSCA sur la situation à Birao

L’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) condamnent les combats qui ont éclaté ce jeudi à une quinzaine de kilomètres de Birao, préfecture de la Vakaga (nord-est de la République centrafricaine), et rappellent au FPRC et au MLCJ que cela constitue une violation flagrante de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République Centrafricaine (APPR-RCA) dont ils sont signataires.

L’UA, la CEEAC et la MINUSCA demandent au FPRC de renoncer immédiatement à sa tentative d’attaquer la ville de Birao et le mettent en garde contre les conséquences dramatiques des violences sur la population civile. L’UA, la CEEAC et la MINUSCA appellent également le MLCJ à éviter tout acte pouvant mener à une escalade injustifiée.

L’UA, la CEEAC et la MINUSCA constatent que, malgré leurs nombreuses actions et initiatives auprès de la direction du FPRC, ce groupe armé prépare depuis des semaines des opérations planifiées afin d’accéder à Birao par les armes. L’UA, la CEEAC et la MINUSCArappellent aux groupes signataires de l’Accord de paix qu’ils se sont engagés à rejeter toute violence et à recourir au dialogue et à la concertation pour le règlement de leurs différends.

L’UA, la CEEAC et la MINUSCA soulignent que les plus hauts responsables du FPRC et du MLCJ ainsi que les commanditaires et complices de possibles violences à Birao répondront de leurs actes devant les juridictions nationales et internationales ainsi que par l’application immédiate de sanctions établies en vertu de l’article 35 de l’Accord.

L’UA et la CEEAC soutiennent par ailleurs les mesures prises par la MINUSCA dans le cadre de son mandat de protection des civils à Birao.

Bangui, le 13 février 2020

Ambassadeur Matias Bertino Matondo, Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine et Chef de la MISAC

Ambassadeur Adolphe Nahayo, Représentant du Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) en RCA

M. Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA