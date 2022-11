Commission de Mouvements de la Population, Octobre 2022

1. Situation des déplacements de populations au 31 octobre 2022 en RCA

Au 31 octobre 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à 505 059 individus composés respectivement de :

140 651 personnes dans les sites ;

364 408 personnes dans les familles d’accueil.

Cela représente une hausse globale de 20 724 PDI (4,3%) par rapport au mois de septembre 2022 où le nombre de PDI était estimé à 484 335 personnes.

Au cours du mois d’octobre 2022 il y a eu une prépondérance des nouveaux déplacements (29 279) sur les retours spontanés (8 555). Les nouveaux déplacements ont été principalement constatés dans les zones affectées par les violences et les exactions des hommes en armes ainsi qu’aux catastrophes (pluies diluviennes, inondations) dans les préfectures de l’Ouham Pendé et de l’Ouham. Les retours enregistrés en octobre 2022 sont essentiellement des retours spontanés en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire dans leurs villages et quartiers de provenance. Les retours les plus significatifs ont été rapportés dans la Ouaka et dans la Haute-Kotto.

Par ailleurs, la CMP tient à informer que les PDI du site Kouanga se sont déplacées à nouveau dans les familles d’accueil dans la même localité de Kouanga à la suite des affrontements entre FACA et des éléments armés. Ce second déplacement n’a pas d’incidence sur le nombre total des PDI mais plutôt sur le type de déplacement qui passe de PDI en site vers les PDI en familles d’accueil.

Aperçu des nouveaux mouvements de la population par préfecture

Le nombre total de nouvelles personnes déplacées signalées ce mois-ci est de 29 279. Parmi eux, 3,858 PDIs sont dans des sites et 25,421 sont dans des familles d'accueil.

Certains des incidents qui ont contribué à ce nouveau déplacement sont, comme mentionné ci-dessus, liés au conflit et aux facteurs climatiques.

À Bocaranga (Ouham-Pendé), les quelque 12 000 nouveaux déplacés auraient fui en octobre, suite à des rumeurs d'attaques sur les villages Kelle Clair PK17, Borodoul PK 22, et Bezere PK 30, tous sur l’axe Bocaranga–Mann suite à l’assassinat d’un taxi moto.

Dans la préfecture d’Ouham, de très fortes pluies qui se sont abattues sur une quinzaine de localités dans les sous-préfectures Markounda et Kabo et dans autres localités sont a la cause principale des déplacements.

Selon un partenaire à Birao (Vakaga), les déplacés auraient fui de manière préventive suite au passage d’éleveurs armés sur l’axe Ndafock.

En ce qui concerne les rétournés dans la préfecture de l'Ouaka, l'amélioration des conditions de sécurité aurait contribué à leur retour.