Cluster Sécurité Alimentaire: Groupe Consultatif Stratégique - Termes de référence

Contexte et justification

Les pays affectés par une crise d’origine naturelle ou humaine bénéficient à la demande, d’un appui de la communauté internationale qui intervient par des actions coordonnées grâce à une architecture humanitaire homologuée par le pays hôte. Cet arrangement institutionnel comprend un niveau managérial de prise de décision, une coordination stratégique sectorielle et une strate opérationnelle chargée de la mise en œuvre des interventions. Le premier niveau est constitué des organisations internationales accompagnées des contreparties gouvernementales.

Le deuxième niveau se subdivise en secteurs d’intérêt agissant sous le leadership des Nations Unies avec la Co-facilitation des ONG internationales accréditées. Il rassemble tous les acteurs du secteur concerné tant d’origine gouvernementale que non gouvernementale notamment de la société civile et du domaine académique. La collecte, le traitement, la gestion et la diffusion des données relèvent des compétences du gestionnaire de l’information commis à cette tâche. Pour coordonner l’action humanitaire à l'échelle mondiale, 12 clusters ont été créés et couvrent les secteurs : Santé, Protection, Education, Nutrition, Sécurité alimentaire, Logistique, Télécommunication, etc. Chaque cluster doit s’atteler à apporter une réponse efficace aux besoins des populations et à lever les contraintes limitant les actions de son secteur. Pour remplir ses fonctions fondamentales, il mobilise ses membres, active des groupes techniques de travail, accompagne les plans d’actions et assure le suivi des interventions de ses membres.

En République Centrafricaine, la coordination humanitaire s’appuie sur 8 clusters et 4 groupes techniques de travail pour répondre aux besoins humanitaires. Le cluster sécurité alimentaire a été mis en place en 2013. L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sont ses agences leads qui recrutent et supervisent un Coordonnateur et un Gestionnaire de l’Information. La co-facilitation est assurée par ACTED élu parmi ses pairs ONG Internationales. Le collectif des membres est formé des ONGs nationales et internationales, des départements techniques gouvernementaux traitant de la sécurité alimentaire, de la nutrition ou des moyens d’existence et du secteur académique.

Durant la crise humanitaire, la mission du cluster sécurité alimentaire est de faciliter la fourniture de services pour trouver des solutions aux besoins alimentaires (disponibilité, accessibilité, utilisation de la nourriture) et promouvoir des moyens d’existence susceptibles de renforcer la résilience des groupes de populations vulnérables. Il est par conséquent appelé à agir efficacement dans la célérité pour fournir des prestations issues d’une démarche consultative et transparente. Pour garantir une prise de décision inclusive de toutes les parties prenantes pertinentes, le cluster sécurité alimentaire a décidé de mettre en place un Groupe Consultatif Stratégique (GCS).