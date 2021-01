Central African Republic Key Message Update : L’occupation des principaux axes routiers par les groupes rebelles affecte négativement l’approvisionnement du pays, Janvier 2021

Depuis mi-décembre, le blocage du principal axe d'approvisionnement du pays (Bangui-Douala) par les groupes rebelles et la fermeture de la frontière avec le Cameroun entrainent une réduction considérable des stocks commerçants en produits importés sur la plupart des marchés. De même, les contrôles de la circulation intérieure suite à l'activisme des groupes armés empêchent également les flux de marchandises entre les zones de production et les centres urbains. En conséquence, les prix des denrées alimentaires restent élevés en particulier dans la capitale avec des prix de 25% pour le maïs, 33% pour le manioc, 17% pour le riz et 15% pour le pétrole plus élevé que l'an dernier. Toutefois, dans l'ensemble, comparé à l'année écoulée, les prix des produits locaux enregistrent des baisses pour le manioc et le maïs respectivement de 25% et 29%. Le prix du riz importé reste élevé, mais stable dans l'ensemble.

Outre les déplacements de populations, la reprise du conflit limite l'accès aux champs et aux autres sources de revenu, car les mouvements de populations sont réduits et les principaux acheteurs n'arrivent plus à rejoindre les marchés des zones de production. Le ralentissement du transport interurbain et le couvre-feu et l'état d'urgence en vigueur affectent négativement les emplois, notamment dans les centres-urbains. En raison de la baisse de l'assistance et de la réduction de leur pouvoir d'achat, les ménages pauvres dans les villes et les ménages pauvres dans les zones de forte présence de PDI et dans les localités victimes des inondations, sont contraints de réduire les quantités de nourriture et le nombre de repas consommé par jour et sont exposés à l'insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l'IPC).