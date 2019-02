Central African Republic Key Message Update, janvier 2019

Messages clés

Dans le sud-ouest, les ménages consomment et vendent maintenant les stocks de la seconde saison dont les récoltes ont commencé en décembre, bien que l’activité des groupes armés continue à faire perdre des ventes des produits de rente. Compte tenu que les récoltes céréalières (sorgho, maïs, riz) et de coton restent en-dessous de la moyenne avant la crise en 2013, un début précoce de la période de soudure est probable en mars dans le nord et en avril dans le sud. La majorité de retournés n’ont pas pu rattraper à temps la période de semis ou ont manqué d’outils agricoles et de semences adaptées pour emblaver des surfaces suffisantes. La plupart les ménages dans ces zones plus calmes devront recourir aux aliments sauvages et aux achats sur le marché et devraient maintenir les résultats de Stress (Phase 2 de l’IPC).

Selon l'OIM (DTM Dashboard 6), le nombre moyen de nouveaux déplacements internes est passé à 10 559 par mois entre octobre et décembre 2018, contre 6 324 par mois entre août et septembre 2018. Cependant, cela représente toujours une amélioration par rapport au premier semestre de 2018, qui comptait en moyenne 14 380 nouveaux déplacés internes enregistrés chaque mois. Parallèlement, le nombre moyen de retournés de RCA et d’autres pays est resté relativement stable depuis août, à environ 11 420 par mois. Les foyers de tensions entre groupes armés restent encore vifs en ce début de mois dans certaines localités à Bakouma (Mbomou), à Bria (Haute-Kotto), à Bambari (Ouaka) où les violences continuent d’entrainer des déplacements spontanés de populations.