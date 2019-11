Caritas est profondément attristée et scandalisée par l'affaire d'abus de mineurs

« Caritas est profondément attristée et scandalisée par les abus commis sur des mineurs, rapportés par CNN dans son récit sur Luk Delft, un prêtre religieux belge qui a été l’ancien directeur national de Caritas Centrafrique. Nous exprimons notre compassion et notre solidarité aux enfants et à leur famille. Nous remercions ceux qui ont fait un pas en avant. Ils ont notre appui total pour dire leur vérité. À Caritas, nous travaillons constamment pour améliorer notre protection des enfants autant en République centrafricaine que dans le reste du monde, partout où Caritas travaille pour aider ceux qui se trouvent dans le besoin. Notre premier devoir est de protéger ceux que nous servons » déclare Aloysius John, Secrétaire général de Caritas Internationalis.

Caritas Internationalis entend que les responsables ont veillé à ce que l’accusé ne soit plus en République centrafricaine, et qu’autant les autorités civiles que religieuses ont été informées et enquêtent sur les accusations. Caritas Internationalis aide la Caritas locale en République centrafricaine à enquêter sur les accusations, à renforcer ses mécanismes de protection et à offrir des soins et un soutien à toutes les possibles victimes et à leur famille. Caritas Internationalis a demandé à toutes les organisations nationales du monde entier d’effectuer des vérifications minutieuses de leur gouvernance, de leur personnel, de leurs bénévoles et de leur personnel international.

Caritas encourage quiconque ayant des suspicions en matière de protection à le signaler à la Police locale. Un rapport peut également être fait à Caritas internationalis sur cho@caritas.va.

Les demandes des médias au sujet de la République centrafricaine devront être faites à Thierry Bonaventura, au +39 3516197118 ou à communication@caritas.va.