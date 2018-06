Cahiers Economiques de la Republique Centrafricaine: Briser le Cycle des Conflits et de L’instabilité

Rapport : la persistance des conflits et de l’instabilité pèse sur le redressement de la Centrafrique

BANGUI, 19 juin 2018 – Selon la première édition des Cahiers économiques de la République Centrafricaine (RCA) publiée aujourd’hui par la Banque mondiale, la détérioration des conditions de sécurité et de la situation humanitaire compromet les espoirs d’une reprise économique vigoureuse en Centrafrique. Après avoir culminé à 4,8% en 2015, la croissance a ralenti à 4,5% en 2016 et à 4,3% en 2017. Malgré le climat d’optimisme qui prévaut depuis l’élection présidentielle de 2016 et la politique d’assainissement budgétaire prometteuse du gouvernement, la RCA reste un État fragile qui pourrait s’inspirer de l’expérience réussie d’autres pays fragiles pour pérenniser ses efforts de pacification et de redressement.

Intitulée « Briser le cycle des conflits et de l’instabilité », la publication annuelle de la Banque mondiale analyse en profondeur les facteurs de fragilités et propose quelques pistes de redressement économique. Elle identifie notamment trois conditions indispensables pour briser la spirale de l’instabilité et du conflit : rétablir la sécurité, lutter contre l’impunité en garantissant la réparation des préjudices subis par les victimes, et promouvoir un développement économique et social équitable et inclusif.

« L’insécurité persistante est sans doute l’obstacle le plus important à la réduction de la pauvreté car chaque nouvel affrontement violent entre groupes armés provoque des déplacements supplémentaires, détruit des biens privés et complique les efforts des organisations humanitaires », explique Jean-Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Centrafrique. « La crise sécuritaire prolongée en RCA pèse sur la capacité de l’État à fournir des services et des biens publics essentiels dans les domaines de la santé, l’éducation et l’eau ».

Le rapport suggère de tirer les enseignements d’autres pays post-conflits tels que le Ghana, le Libéria et le Rwanda qui sont parvenus à sortir de longues périodes d’instabilité.

« L’expérience de ces pays souligne l'importance de favoriser le développement de la société civile pour consolider les acquis démocratiques, de renforcer la responsabilité publique et d’améliorer la transparence, tout en adoptant un ensemble pragmatique d'initiatives politiques et institutionnelles pour augmenter progressivement mais constamment la qualité de l'administration publique», souligne Souleymane Coulibaly, économiste en chef de la Banque mondiale pour la RCA et coordinateur des édition Cahiers économique.

Cette nouvelle série des Cahiers économiques de la République centrafricaine examinera annuellement les tendances économiques du pays pour aider le gouvernement, et ses partenaires de développement, à identifier de nouvelles opportunités et à relever les défis persistants.