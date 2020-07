Bulletin humanitaire République centrafricaine Numéro 56 | Juin 2020

FAITS SAILLANTS

Selon l’analyse du cadre intégré de classification de la sécurité́ alimentaire, 2,36 millions de personnes (soit près de la moitié de la population centrafricaine) sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

Au premier semestre 2020, 192 incidents sécuritaires ont touché les humanitaires, soit une augmentation de près de 48% par rapport à la même période en 2019. La situation sécuritaire demeure tendue dans plusieurs zones en particulier à Ndélé, Kaga-Bandoro, Grimari, Bambari et Bria.

Décentralisation de la réponse COVID-19

A l’aune de l’explosion des cas hors de Bangui et conformément à la stratégie du Gouvernement, l’Equipe humanitaire pays s’est engagée, dès le mois de mai, sur une liste de 20 localités prioritaires pour la décentralisation de la riposte COVID-19. Dans chacune de ces villes, les acteurs humanitaires travaillent d’arrache-pied pour fournir une réponse multisectorielle dans les centres d’isolement et de prise en charge, et pour diminuer les risques de propagation du virus dans les communautés.

Tout en continuant à sauver des vies à travers leurs programmes d’urgence réguliers, les humanitaires soutiennent désormais la mise en place et le fonctionnement de ces unités d’isolement et de prise en charge. Pour cela, des tentes sont érigées ou des bâtiments réhabilités, des lits commandés, des personnels médicaux formés, des médicaments acheminés et du matériel de protection mis à disposition. C’est un défi considérable en raison des difficultés logistiques à se procurer et à transporter des médicaments, du manque de ressources humaines médicales dans le pays et des faiblesses préexistantes du système de santé national. A Bambari, le leadership du District Sanitaire et la forte présence des acteurs humanitaires ont permis de surpasser ces défis. Désormais, un lieu de prise en charge est fonctionnel pour 12 personnes et trois tentes supplémentaires assurent le système de triage entre les personnes testées, les malades, les accompagnants et le personnel médical. La mobilisation continue pour augmenter la capacité d’accueil, en usant éventuellement du stade municipal, et disposer de suffisamment d’intrants et de personnel remunérés pour une prise en charge digne et sécurisée.