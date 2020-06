Bulletin humanitaire République centrafricaine Numéro 55 | May 2020

FAITS SAILLANTS

• La ville de Obo (préfecture du HautMbomou) a été le théâtre de plusieurs affrontements entre les éléments d’un groupe armé (GA) et les Forces Armées Centrafricaines (FACA), les 18 et 20 mai. Plus de 5 000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont dû trouver refuge sur le site de l’église catholique de la ville.

• 17 centres d'accueil et d'isolement dans des localités prioritaires identifiées par le Ministère de la Sante Publique (MSP) vont ouvrir leurs portes pour venir en aide aux personnes atteintes par le coronavirus.

Réponse COVID-19 en régions : zoom sur l’Ouest de la Centrafrique

En RCA, le premier cas de COVID-19 a été déclaré le 14 mars 2020. Au 6 juin de l’année en cours, il est rapporté un cumul de 1634 cas dont 38 guéris et 5 décès. Bien que deux tiers des cas de coronavirus soient maintenant le résultat de transmissions locales, près de 85% des cas importés viennent du Cameroun voisin. Cette situation représente un défi particulièrement complexe pour les humanitaires et les autorités sanitaires, puisque l’axe qui relie les deux pays, le corridor Douala-Bangui, est essentiel aux échanges commerciaux de marchandises et des intrants humanitaires de la République centrafricaine, un pays totalement enclavé. Dans la zone Ouest couvrant les préfectures de la Nana Mambéré, Ouham-Pendé, Mambéré-Kadéi et Sangha-Mbaéré frontalières avec le Cameroun, le Tchad et le Congo, en dépit des défis notés dans les activités de riposte et de réponse, les humanitaires en soutien au Gouvernement mettent tout en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19.

Une réponse conjointe à la frontière Ouest de la RCA Pour se protéger contre le virus, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande l'adoption de gestes barrières comme le lavage régulier des mains. Un geste essentiel qui n’est pourtant pas à la portée de tous dans des régions où l’eau fait souvent défaut. C’est pourquoi à Cantonnier (une ville frontalière du Cameroun située à 169 km à l’Ouest de Bouar), l’Agence Nationale des Eaux et de l’Assainissement (ANEA) avec l’appui de l’UNICEF a installé sept (7) points de lavage de main et soufflé dix (10) des 19 forages à réhabiliter pour l’accès à l’eau potable au niveau des postes de contrôle et de prélèvements. L’ONG World Vision International (WVI) a, quant à elle, sensibilisé environ 155 412 personnes sur l’axe Cantonnier-Béloko-Baboua sur la prévention de la propagation de la pandémie de COVID-19 à l’aide d’une caravane motorisée réalisée le 12 mai 2020. Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) a mis à disposition du Ministère de la Santé, le Centre de Transit de Béloko (situé à 164 km à l’Ouest de Bouar et à 5 km à l’Est de Cantonnier) pour servir de centre d’isolement. Le 10 mai, le district sanitaire de Baboua-Abba, grâce à l’appui de l’OMS a commencé la prise en charge médicale à Beloko des 21 personnes testées positives, dont un nourrisson de cinq mois. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en collaboration avec le Projet d’Appui au Retour (PARET), a pu assister 71 personnes placées en centre d’isolation avec deux rations alimentaires de 15 jours. Des vivres qui leur ont permis de rester dans le centre jusqu’à la fin de l’isolement. Enfin, l’ONG Cordaid a formé 67 agents de santé des districts sanitaire de Baboua-Abba et Bouar-Baoro sur la prise en charge clinique des cas de la COVID-19, une activité clé pour réduire la propagation de l’infection virale en milieu hospitalier.