Bulletin humanitaire République centrafricaine Numéro 43 | Mars et Avril 2019

FAITS SAILLANTS

La saison épidémique 2019 des méningites en République centrafricaine a été marquée par des flambées de cas suspects dans 04 des 35 districts de santé que compte le pays. Au 28 avril, sur 95 échantillons de liquide céphalorachidien examinés par l’Institut Pasteur de Bangui (IPB) depuis cette année, 18 sont positifs dont 15 à Pneumocoque.

Plus de 16 000 personnes déplacées ont besoin d’assistance humanitaire dans six sites à Djéma.

Ces personnes ont fui leur village à cause des affrontements en octobre 2018.

CHIFFRES CLEFS

# de personnes déplacées 656 000

# de réfugiés centrafricains 590 000

Population ayant besoin d’une aide humanitaire 2,9 M

Population touchée par l’insécurité alimentaire 2.1 M

FINANCEMENT

430,7 millions $ requis pour le Plan de réponse humanitaire en 2019

119,2 millions $ ont déjà été mobilisés, soit 28 % des fonds requis. OCHA encourage les partenaires et les bailleurs à rapporter leurs financements à travers le Financial Tracking Service (FTS). Cette action collective permet de suivre dans la transparence le taux de financement du Plan de réponse humanitaire, analyser les lacunes et les besoins et prendre les décisions stratégiques appropriées pour l'allocation des fonds.

La persistance de violences génère des besoins humanitaires supplémentaires

Incidents de sécurité touchant directement les organisations et les travailleurs humanitaires La situation sécuritaire en République Centrafricaine (RCA) reste très précaire malgré l’accord de paix signé en février 2019. Les populations demeurent les principales victimes des tensions et de la violence exercées dans le pays. La RCA reste également un des contextes les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. 70 incidents affectant directement le personnel ou les biens humanitaires ont été enregistrés pendant le premier trimestre 2019 contre 65 durant la même période en 2018. Si l’on constate une légère baisse du total des incidents par rapport au dernier trimestre 2018 (77), la proportion des agressions physiques est en hausse par rapport à la moyenne de l’an dernier. Les souspréfectures de Bambari, Batangafo, Bria et Kaga-Bandoro restent les zones les plus touchées. Deux travailleurs humanitaires ont été tués au cours du premier trimestre.