Bulletin humanitaire République centrafricaine Numéro 31 | Janvier 2018

FAITS SAILLANTS

En 2018, la communauté humanitaire aura besoin de 515,6 millions de dollars pour apporter une réponse à 1,9 millions de Centrafricains.

L’activisme des groupes armés dans les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham Pendé suscite d’importants mouvements de population. On dénombre plus de 65 000 déplacés à Paoua, 10 000 à Boguila et 7 400 à Markounda.

La présence d’éléments de groupes armés dans les sites de déplacés constitue une menace pour la protection des civils.

CHIFFRES CLEFS

Nombre de personnes déplacées: 688 700

Nombre de réfugiés centrafricains: 546 000

Population ayant besoin d’une aide humanitaire: 2,5 M Population touchée par l’insécurité alimentaire: 2M



En 2018, la communauté humanitaire compte apporter une assistance à 1,9 millions de Centrafricains

Le Gouvernement centrafricain et l’Equipe humanitaire pays ont procédé le 24 janvier 2018 au lancement officiel du Plan de réponse humanitaire 2018. Evalué à 515,6 millions de dollars (soit 275,7 milliards de francs CFA), il prévoit de répondre aux besoins vitaux de 1,9 million de Centrafricains.

Le lancement du Plan de réponse humanitaire intervient alors que les indicateurs restent très inquiétants pour la Centrafrique. Tout au long de l’année 2017, les acteurs humanitaires ont été en mesure d’apporter une assistance vitale dans divers secteurs à 1,3 millions de personnes mais leur environnement opérationnel a souvent été mis à mal par la recrudescence de la violence. En un an, le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de 71%, passant de 402 240 à 688 700.

Des réfugiés qui commençaient progressivement à revenir spontanément en Centrafrique à la faveur d’une accalmie ont dû à nouveau quitter le pays et leur nombre dans les pays limitrophes s’élève désormais à 545 873, soit 20% de plus qu’en début d’année dernière.

Cette situation exclut 1,2 millions de Centrafricains de la jouissance de droits fondamentaux et les éloigne parfois de tout espoir de relèvement rapide. De ce fait, selon l’Aperçu des besoins humanitaire, 2,5 millions de personnes auront besoin d’une assistance en 2018.

Malgré une situation humanitaire relativement sombre, le Coordonnateur humanitaire, Najat Rochdi, a souhaité placer l’année 2018 sous le signe de l’espoir. « L’espoir du retour des déplacés internes dans leur village, dans leur maison, sur leurs terres, en un mot un retour à leur vie. L’espoir que tous les élèves bacheliers puissent passer leurs examens. L’espoir que tous les enfants puissent aller à l’école. L’espoir de vivre sans peur, sans terreur. (…). L’espoir d’un lendemain sûr, prometteur et des rêves non plus brisés mais réalisés ».

Cette confiance pour la sortie de crise en République centrafricaine est puisée dans la résilience des Centrafricains, l'engagement de la communauté internationale en RCA et celle des travailleurs humanitaires. En effet, malgré le sous-financement persistant de l’action humanitaire au cours des quatre dernières années, la communauté humanitaire, en 2017, a prouvé qu’elle pouvait faire beaucoup, avec des moyens limités comparés à l’ampleur des besoins. Des objectifs cruciaux ont été réalisés grâce aux contributions généreuses de l’ensemble des bailleurs de fonds qui ont permis de sauver tant de vies a spécifié Najat Rochdi.

L’année 2017 a été marquée par l’irruption d’importants foyers de tension et une augmentation des besoins humanitaires sans précédent depuis 2014. « La situation requiert plus que jamais une attention particulière » a souligné le Coordonnateur humanitaire. Elle a toutefois rappelé qu’une synergie d'efforts nationaux et internationaux permettrait à tous « d’accompagner le pays dans sa marche vers le bien-être de la population, la paix et le développement ».

En 2017, grâce au soutien des bailleurs de fonds et à l’engagement indéfectible de la communauté humanitaire, le Plan de réponse humanitaire a été financé à hauteur de 39%. Les 255 millions de dollars mobilisés pour la réponse humanitaire ont permis notamment de faire bénéficier plus d’1,3 million de personnes affectées par les crises d’un approvisionnement d’urgence en eau potable et plus de 600 000 personnes d’une aide alimentaire d’urgence. Près de 9 000 tonnes d’assistance humanitaire ont été délivrées aux personnes les plus vulnérables sur l’ensemble du territoire. Plus de 60 000 enfants ont bénéficié d’activités éducatives dans les sites de déplacement et les communautés hôtes.

Cependant, une réponse n’a pas pu être apportée à l’ensemble des besoins faute de financements suffisants. A l’occasion du lancement du Plan de réponse humanitaire pour 2018 la communauté humanitaire et le Gouvernement ont invité la communauté internationale à s’engager davantage pour assurer une réponse humanitaire à l’échelle des besoins et un avenir meilleur aux enfants, aux femmes et aux hommes de la Centrafrique.

Paoua, une nouvelle crise humanitaire

La ville de Paoua à l’Ouest de la Centrafrique était encore présentée il y a peu comme un exemple réussi d’entrée dans une phase de relèvement. Plusieurs acteurs y menaient par exemple des projets destinés à renforcer la résilience des communautés affectées par la crise à travers des activités génératrices de revenus. Ce tableau s’est brusquement assombri à partir de décembre 2017 lorsque des groupes armés ont commencé à s’affronter dans les villages périphériques. Plus de 65 000 personnes fuyant la violence et les exactions des groupes armés se sont réfugiées à Paoua, sur des sites spontanés ou dans des familles d’accueil. Certains se sont cachés dans la brousse tandis que 18 000 personnes traversaient la frontière pour se réfugier au Tchad.

Paoua qui comptait environ 40 000 personnes a pu initialement faire face à cet afflux massif grâce à la générosité de ses habitants. La communauté humanitaire s’est mobilisée rapidement afin d’apporter une réponse aux déplacés mais aussi aux familles d’accueil dont les maigres ressources se sont vite taries.

Des milliers de tonnes de vivres distribués

Les déplacés ont dû quitter leurs villages dans la précipitation en laissant tous leurs biens derrière eux et sans surveillance. Marie-Claire DenaidiGabita, déplacée et mère de 10 enfants, a marché pendant cinq jours pour franchir les 57 kilomètres qui séparent le village de Bemal de Paoua. « J’ai attrapé quelques feuilles d'hibiscus pour tromper la faim de mes enfants » assure-t-elle. La ceinture de villages au nord de Paoua était considérée comme le grenier de la région et même au-delà. « J'ai laissé du sésame, du manioc et tout ce dont j'ai besoin pour vivre sans aucune sorte de surveillance, raconte amèrement Bellon Begoto, un agriculteur déplacé. J'ai besoin de sécurité pour retourner chez moi. Je n'ai rien à faire ici. Je veux retourner à Begatra d'où je viens pour continuer à cultiver ma terre ». Cette situation est bouleversante pour les agriculteurs qui ont travaillé pendant des mois pour préparer leurs récoltes.

Les champs, prêts à être récoltés, ont été laissés sans surveillance. Les fermiers étant privés d’accès à leurs récoltes, la sécurité alimentaire risque de se dégrader dans la région. Les villages sont presque vides. Seules les personnes âgées ou handicapées, qui ne pouvaient pas s'échapper, sont restées.

La pénurie de certaines denrées entraîne déjà une flambée des prix. Au marché, les femmes affirment que le prix des produits de base, tel que le manioc, ont déjà doublé ou triplé. Zahra, une commerçante, craint que le pire ne se produise. « Nos réserves se termineront dans une semaine. Nous ne savons pas comment nous allons les renflouer».

Dans l’immédiat, une distribution d'aide alimentaire aux déplacés et aux familles hôtes a démarré. Entre le 11 et le 31 janvier 2018, 395 tonnes de vivres ont été distribuées. Des suppléments nutritionnels ont servi à pallier les carences des enfants et de ceux qui ont été le plus affaiblis par des jours de marche à travers la brousse.

Des déplacés à perte de vue

Gisèle Aladjikimi vit dans une seule pièce qui abrite aujourd'hui 24 membres de sa famille élargie, en provenance de Bekatra, à 19 km à l'est de Paoua. « Nous avons partagé ce que nous avions, et maintenant nous avons besoin de nourriture, de savon et de médicaments ... de tout ce qui pourrait nous être utile ». Le moindre espace, des lieux de cultes comme les maisons des familles d’accueil, est occupé. Les moins chanceux comme Yvette ou Evelyne, chacune mère de 7 enfants, dorment à la belle étoile.

Les acteurs humanitaires ont réussi à construire 10 abris communautaires dans les quartiers où se trouvent la plus grande concentration de déplacés. Ils sont à pied d’œuvre pour renforcer le système d’assainissement de la ville qui n’est pas prévu pour une telle population. Les déplacés ont également reçu des articles non alimentaires pour faciliter leur installation temporaire.

Malgré la disponibilité de l’eau, certaines familles n’y ont pas accès faute de récipient. 26 forages ont été réparés et des kits d'hygiène distribués pour permettre aux déplacés de purifier l'eau une fois qu'elles y ont accès.