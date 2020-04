Bulletin du Cluster Nutrition - RCA (jan - mar 2020) N° 1

1. La Situation Nutritionnelle au 31 Mars 2020

Statut nutritionnel des enfants de 0-59 mois

D’après les résultats de la dernière enquête nutritionnelle á dimension nationale réalisée en fin 2019 et publiés en janvier 2020, la prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) au niveau national est de 5,8% (5,4- 6,4) et la prévalence de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) est de 1,3% (1,1- 1,6) selon les références de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La prévalence de la MAG est considérée comme « précaire » et celle de la MAS est au seuil d’alerte selon la classification de l’OMS. La prévalence des œdèmes est de 0,3%. L’analyse montre que le taux de MAG a significativement diminué que celui obtenu lors de la précédente enquête de 2018 avec 7,1% (6,6- 7,7). De même pour la MAS, l’analyse montre que le taux a significativement diminué que celui obtenu lors de la précédente enquête de 2018 avec 2,1% (1,8- 2,4).

Cependant, on observe une disparité du taux de MAG d’une préfecture à l’autre et se présente comme suit : 11 préfectures sur 16 présentent des prévalences de MAG supérieures ou égales 5% et strictement inférieures à 10%, ce qui exprime une situation précaire. La prévalence de la MAG la plus élevée est dans la préfecture de la Mambéré Kadéi avec 7,1% (4,8-10,2) et la plus faible dans le Mbomou avec 3,8% (2,5- 5,7).

Pour la MAS, aucune préfecture n’atteint 2% de seuil d’urgence. Néanmoins, 8 préfectures ont les bornes supérieures des intervalles de confiance au-delà de 2% des prévalences de MAS, ce qui montre qu’il existe des poches de malnutrition aiguë sévère. La prévalence de MAS la plus élevée est observée dans l’Ouham avec 1,8% (1,1- 3,0) et la plus faible dans l’Ouham Pendé avec 0,5% (0,1- 1,4).

L’analyse comparative des taux de MAS de 2019 et ceux de 2018 par préfecture montre une diminution de taux dans la capitale Bangui et toutes les préfectures, mais la diminution de taux est statistiquement significative seulement dans les préfectures de Bamingui Bangoran, la Basse Kotto, Ouham Pendé et la Vakaga.

L’amélioration des taux de MAG est largement attribuable au renforcement de la réponse aux urgences nutritionnelles mis en place par le gouvernement, les partenaires du cluster nutrition et les partenaires techniques et financiers.

Il est aussi important de souligner que la prévalence de la malnutrition chronique globale (MCG) observée de cette enquête, exprimée en z-score selon les références OMS, est de 42,3% (40,9-43,9), au niveau national. Cette prévalence reflète une situation critique à laquelle la RCA est cconfrontée . L’analyse statistique montre que le taux de MCG au niveau national a augmenté par rapport à la précédente enquête nutritionnelle de 2018 avec 37,7% (36,6-38,8), et la différence est significative.

Considérant les prévalences par préfecture, à l’exception de la capitale Bangui, toutes les autres préfectures ont des prévalences de malnutrition chronique globale supérieures à 30% (considéré comme seuil critique par l'OMS/UNICEF, 2018). De plus, les préfectures de la Basse Kotto, Kemo, Lobaye, Mambéré Kadéi, Nana Gribizi, Nana Mambéré, Ouaka, Ouaham, Ouham Pendé et Sangha Mbaéré ont des prévalences de malnutrition chronique au-delà de 40%.

La prévalence la plus élevée est observée dans la préfecture de Sangha Mbaéré avec 57,0% (52,3-61,6).

L’analyse comparative des taux de MCG de 2019 et ceux de 2018 par strate montre une augmentation de taux de MCG dans 13 strates à savoir la capitale Bangui, les préfectures de Bamingui Bangoran, la Basse Kotto, le Haut Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambéré Kadéi, Nana Gribizi, Nana Mambéré, Ouaka, Ouham, Ouham Pendé et Sangha Mbaéré. Mais la différence observée est statistiquement significative dans 8 préfectures, notamment la Basse Kotto, la Kemo, la Lobaye, Mambéré Kadéi, Ouaka, Ouham, Ouham Pendé et Sangha Mbaéré.