Bulletin d’information trimestrielle sur le relevement immediat en Centrafrique - Edition #8 - Juillet 2019

SOMMAIRE

Réponse au deuxième trimestre 2019

THIMO/Cash for Work THIMO / LÖNDO crée plus de mille emplois temporaires à Ouango et Bakouma

Activité Génératrice de Revenu/ AVEC L’entreprenariat jeunes à travers le développement d’AGR durables au PK5 de Bangui

Renforcement des capacités La formation métier pour un relèvement rapide

Cohésion sociale L’engagement des jeunes à contribuer à la reconstruction du tissu social déchiré au sein de leurs communautés

Données de références

« LONDO HIO »

L’année 2019 qui a débuté timidement sur le plan humanitaire a connu plusieurs avancées. La signature en février 2019 de l’accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) a donné l’opportunité à plusieurs personnes en situation de déplacement et même non déplacées de pousser un ouf de soulagement. Au cours des trois derniers mois, des vagues de retours ont été observées à travers le pays. La validation de la stratégie nationale sur les solutions durables, la signature des accords tripartites avec le Cameroun et la RDC, ouvre la voie pour un retour dans un cadre normatif de la mise en œuvre des solutions durables.

L’approbation du financement supplémentaire pour la mise en œuvre du projet LONDO + de la banque mondiale pour un montant total de $100 millions, laisse présager un lendemain meilleur. Ce nouveau financement cible 1500 personnes par sous-préfecture et une amélioration du paquet d’activités par rapport au premier financement de $20 millions. $1 million a été mis à la disposition des partenaires à la suite de la première allocation du fonds humanitaire 2019. Ce financement vise à apporter une réponse aux populations des localités de Bambari, Ippy, Bangassou, Bouar, Batangafo, Markounda, Koui et Ngaoundaye.

Le nombre d’alertes dû à des affrontements entre groupes armés a considérablement diminué. Un sentiment de sécurité règne sur l’ensemble du territoire national. Plusieurs cas de retours des personnes en situation de déplacement sont observés. Toutefois, l’absence d’assistance à ces personnes pouvant leur permettre d’être résiliente est à déplorer.

Au second trimestre de l’année en cours, sur base d’informations collectées, cinq préfectures n’ont pas d’acteurs qui mettent en œuvre la réponse en moyens de subsistance. La présence sur le terrain des partenaires est inégalement répartie (Carte 0). La problématique du genre est prise en compte dans l’ensemble des activités réalisées (Tableau 1).