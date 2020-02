Bria (Haute-Kotto) – SITREP Hebdomadaire, Semaine du 03 au 08 février 2020

1. Situation sécuritaire

La situation sécuritaire dans la ville de Bria au cours de cette semaine a été relativement calme bien que volatile en raison des tensions observées le 04 février 2020 entre les groupes armés en conflit (FPRC fraction Rounga alliés aux Sara et MLJC alliés à la fraction FPRC Goula) qui ont émergé du fait de la tentative de reprise de la Brigade Mixte par les éléments Rounga. Pour rappel, ces éléments Rounga avaient été chassé de la Brigade Mixte par Les Goula et les Kara lors des derniers affrontements s’étant déroulés du 25 au 26 janvier 2020. Le contrôle de la Brigade Mixte et du centre commercial a été confié à l’UPC et au MPC, neutres par rapport à ces affrontements. Néanmoins, il convient de noter que les deux groupes s’opposant à Bria sont toujours présents et visibles dans leurszonesrespectives i.e. les quartiers Bornou et Ndrou pour les Goula et les Kara et Mande, Piango et Ndomende pour les Rounga et les Sara.

La situation sur les sites des déplacés est calme. On reporte néanmoins plusieurs incidents s’étant produits sur les axes autour de la ville. Ces incidents sont le fruit de l’opposition entre les deux groupes en conflit et ont eu lieu particulièrement sur l’axe menant vers Ouadda ainsi que sur la route menant vers Nzako. Plusieurs affrontement ont été signaléssur l’axe Ouadda depuis le 06 février 2020. Des morts, des blessés et des incendies de maisons ont été rapportés. Ces incidents sur les axes amènent la population vivant en ville à vivre dans la crainte de la reprise des hostilités entre les deux groupes et d’éventuelles représailles sur le communautés considérées comme étant proches des groupes armés.

L’accès humanitaire en ville ne pose pas de problème particulier. A contrario, les axes sont difficilement accessibles pour les humanitaires en raison des incidents reportés.