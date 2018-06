Bintou Keita satisfaite de son séjour en République centrafricaine

Nommée à ce poste en novembre 2017, Bintou Keïta a effectué, du 18 au 22 juin 2018, sa première visite en République centrafricaine (RCA) en sa qualité de Sous-secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, afin de toucher du doigt la situation dans le pays, notamment après les incidents des dernières semaines, ainsi que le travail de la MINUSCA.

Arrivée lundi à Bangui, la Sous-secrétaire générale a été reçue en audience par le Chef de l’Etat, le vice-président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre. Elle a rencontré des représentants de la société civile, de la plateforme religieuse, du réseau des femmes leaders et des bénéficiaires des projets du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies (PBF), avant de se rendre à Bambari, une ville qui doit, selon elle, demeurer « sans groupes armés ». « Le but majeur de toutes ces rencontres était de réitérer aux autorités du pays mais aussi à la population centrafricaine, le soutien inconditionnel de l’ONU et de la communauté internationale dans la recherche de paix. Par ailleurs, ces échanges permettent également d’encourager la MINUSCA dans la mise en œuvre de son mandat et de voir ce qui peut améliorer son travail sur terrain », a indiqué Bintou Keita.

Cette haut responsable de l’ONU s’est également entretenue avec les partenaires, en particulier les membres du panel de l’Initiative de l’Union Africaine (UA) pour la paix et la réconciliation en RCA, à laquelle les Nations Unies apportent leur soutien, dans les cadre du dialogue lancé par le Président de la République. « Les éléments concrets des recommandations du panel de l’UA seraient connus fin juillet et nous espérons que cela va vers une consolidation de la paix », a-t-elle souligné, lors d’un bilan de sa visite à la presse. Dans cette dynamique de recherche de la paix, la Sous-secrétaire générale dit apprécier la cohabitation des deux communautés dans la ville de Bambari, mise à mal ces derniers jours par les actions des groupes armés, tout en pointant du doigt des « individus irresponsables », qui manipulent la population à travers des discours de haine et de violence.

Lors de la rencontre avec les journalistes, la Sous-secrétaire générale a salué l’arrivée des FACA, jeudi à Bangassou, tout en rappelant que la question du déploiement des FACA dans d’autres parties du pays exigera « de la volonté et de la solidarité de tout le monde », soulignant les défis en matière de formation et de logistique. Madame Keita s’est également montrée optimiste par rapport au travail de la Cour pénale spéciale, en même temps qu’elle a félicité les autorités centrafricaines pour l’adoption de la loi sur la parité. « Pour aller de l’avant, j’exhorte les autorités à faire signer la mise en place de l’observatoire dans le cadre de la mise en œuvre de ladite loi ».

En réaction aux critiques vis-à-vis de la MINSUCA, la Sous-secrétaire générale a rappelé la « grande contribution » de la Mission, ce qui fait que la situation aujourd’hui est bien différente de la période de violence au moment de son déploiement. « Il y a des pics préoccupants mais il faut reconnaître les efforts des hommes et des femmes civils et en uniforme de la MINUSCA », a-t-elle souligné appelant à un « dialogue apaisé » avec la Mission.

La Sous-secrétaire générale a conclu sa conférence de presse en appelant les médias centrafricains à être des champions de la paix, « en désarmant les cœurs dans le bon sens du terme ».