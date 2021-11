Bangui : Réhabilitation de la brigade de gendarmerie des transports aériens

SERGE NTOLO MINKO

La brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Bangui Mpoko a réceptionné, le 02 novembre 2021, son bâtiment entièrement réhabilité et équipé grâce au financement de la Police de la MINUSCA, pour un montant total de 23.000.000 FCFA.

La remise officielle et la coupure symbolique du ruban ont vu la participation du Chef du pilier Développement de la Police de l’ONU, le Contrôleur général de police Prince Aledji M.D, et des responsables de la Gendarmerie nationale centrafricaine notamment le Lieutenant-Colonel Madounga Enoch, Chef du 4e Bureau en charge de la logistique à la gendarmerie nationale, représentant le Directeur général de ladite institution.

S’exprimant au nom du maitre d’œuvre, l’ONG Coopérative de production agricole et artisanale pour le développement du monde rural, Félicien Ndindbahizi, a indiqué qu’ils ont entièrement rénové et équipé les différentes pièces du bâtiment: « Ce bâtiment était en état de délabrement avancé avant le 23 mars 2021. Nous avons procédé à sa réhabilitation complète avec deux geôles et des douches internes, une salle de réunion, des bureaux, dont celui du commissaire, entièrement rénovés et équipés en matériel informatique et de bureautiques ». Il a ajouté que « les deux cellules répondent aux normes et standards avec des barres métalliques contre des éventuelles évasions ».

Le représentant de la Police de l’ONU, a quant à lui, indiqué que la mise en œuvre du processus de développement concernait aussi bien la réhabilitation des infrastructures des Forces de sécurité intérieure que la dotation en immobilier et fournitures de bureau et que cela passe « par l’imposition des réformes visant à améliorer l’efficience des Forces de sécurité intérieure, notamment la police et la gendarmerie centrafricaine». « C’est dans cette logique que la composante Police de la MINUSCA a financé ce projet à hauteur de 23.000.000 FCFA, non seulement en vue d’améliorer les conditions de travail du personnel et de rendre le cadre attrayant pour les usagers, mais aussi de créer les conditions de garde à vue adéquates respectant les droits de l’homme pour les personnes en conflit avec la loi » a-t-il déclaré.

D’un autre côté, le Lieutenant-Colonel Madounga Enoch a vivement remercié la MINUSCA pour son soutien en faveur des forces de sécurité de la République centrafricaine et s’est réjoui de la collaboration entre ces deux institutions : « En rappel, notre pays, la RCA, a traversé les moments sombres de sa vie, pendant ces moments sans précédents, nous les Forces de sécurité intérieure étions devenues la risée de tout le monde. Tout a été détruit et comme un adage français dit : on connait ses vrais amis dans le malheur ; la MINUSCA est venue à notre chevet. » Pour lui, « …nous avons relevé maintenant notre tête. Sans se voiler le visage, ce n’est pas la politique, c’est une réalité. Tout ce qui a été détruit, nos infrastructures qui ont été détruites, tout ce qu’on a perdu, avec l’arrivée de la MINUSCA petit à petit est en train d’être construit, la preuve, ce joyau que nous voyons » a-t-il conclu.

Après la cérémonie de remise du Bâtiment une visite guidée des lieux en compagnie du maire du 8e Arrondissement de Bangui a clôturé cette cérémonie.