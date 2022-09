Bangui : Le processus de paix évalué par différents acteurs

GRACE NGBALEO

Les membres de la Coordination pour le suivi du processus de mutualisation de la feuille de route conjointe de Luanda et de l’accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA) ont tenu leur troisième réunion stratégique, le jeudi 8 septembre 2022, à Bangui. La rencontre a été présidée par le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua, en présence de plusieurs partenaires dont la MINUSCA, représentée par Valentine Rugwabiza, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RCA..

Le but de cette revue était de permettre à tous les partenaires impliqués dans le processus de paix en RCA de chercher les moyens pour aller vers la cessation des hostilités des groupes armés, leur dissolution et le retour de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire.

Une opportunité saisie par le ministre d’Etat en charge du Désarmement Démobilisation Réinsertion (DDR), Jean Willy Biro Sacko, pour faire un point sur l’évolution du DDR : « A ce jour et avec le suivi très régulier et important du chef de l’Etat et de tous les partenaires, nous sommes déjà à presque 4600 éléments des groupes armés qui ont déposés les armes et qui sont revenus dans la vie socio-économique. Nous avons près de 2000 qui ont reçu des formations et qui ont reçu des kits. Depuis que la CPC [convention des patriotes pour le progrès] a été créée et que certains groupes se sont retirés de l’APPR, nous en avons presque 1000 qui sont revenus aujourd’hui regagner le processus, déposer les armes soit auprès des services de la Gendarmerie soit auprès de la MINUSCA et nous sommes en train de tout faire pour mobiliser les moyens nécessaires pour les prendre en compte… », a-t-il déclaré.

La rencontre a aussi permis de passer en revue une vingtaine d’activités et une cartographie du DDR présentées par une équipe regroupant différents techniciens des ministères sectoriels.

Satisfaite du travail effectué, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU reconnaît qu’ : « aujourd’hui nous avons tout le cadre, nous avons la définition très claire de tout ce qui doit être fait au niveau du processus politique qui devrait véritablement amener à une fin d’utilisation des armes, une fin d’utilisation violente pour la résolution d’un conflit politique mais aussi à un processus de démobilisation, de démilitarisation et de réintégration des anciens combattants ».

Cette 3e réunion a aussi vu l’annonce de la tenue d’une grande rencontre, dans les prochains jours, du chef de l’Etat avec tous les responsables des groupes armés.

La 4e réunion de coordination pour le suivi de la revue stratégique sur le processus de paix est programmée pour le 03 octobre 2022.