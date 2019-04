Avis aux médias : La Représentante spéciale des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés se rend en République centrafricaine

New York / Bangui – La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, se rendra en République centrafricaine du 30 avril au 5 mai. Elle rencontrera des membres du gouvernement, de la communauté diplomatique, des partenaires des Nations Unies et de la société civile pour évaluer l’impact du conflit sur les enfants et promouvoir le renforcement des mécanismes de protection de l’enfance dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de paix.

Au cours de sa mission, la Représentante spéciale participera au lancement national de sa nouvelle initiative intitulée «AGIR pour protéger les enfants affectés par les conflits». Elle effectuera également une mission sur le terrain à l’extérieur de Bangui pour rencontrer des enfants libérés par des groupes armés recevant des services de réintégration, ainsi que pour constater le travail des acteurs de la protection de l’enfance.

La mission de la Représentante spéciale est organisée en étroite coopération avec la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) et l’UNICEF.

###

Vous pouvez trouver des informations sur la campagne Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits ici: https://childrenandarmedconflict.un.org/act-to-protect-children-affected...

Pour plus d’informations ou pour des demandes d’interviews, veuillez contacter:

Stéphanie Tremblay / Fabienne Vinet

Chargées de communication, Bureau du Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés

+1 917 288 5791, tremblay@un.org, vinet@un.org