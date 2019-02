Au dizième jour, un accord pour la paix…

Des visages radieux, des embrassades, des photos pour immortaliser l’instant, des discussions aussi entre des membres de l’équipe de négociations du Gouvernement et des groupes armés… Il y a avait de la joie samedi 2 février, au Centre académique de Khartoum, à la fin d’une nouvelle session plénière entre les parties centrafricaines, réunies depuis le 24 janvier 2019 dans la capitale soudanaise pour essayer de trouver un accord de paix, sous l’égide l’Union africaine (UA) et l’appui des Nations unies.

Leur dernière rencontre dans ce vaste édifice remontait au 30 janvier, alors qu’il restait quelques points à finaliser. C’est désormais chose faite… “Grâce à Dieu, nous nous sommes entendus sur l’ensemble des questions qu’ils (NDLR, les groupes armés) avaient posé au Chef de l’Etat. Au moment où je vous parle, le projet d’accord de paix et de réconciliation nationale est prêt”, a annoncé le chef de la délégation gouvernementale, le ministre d’Etat Firmin Ngrebada. Le ministre et le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smail Chergui, s’adressaient à la presse, peu après la plénière, entourés du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Parfait Onanga-Anyanga, et du Représentant spécial du Président de la Commission de l’UA en RCA, Moussa Nébié.

Le chef de la délégation gouvernementale a dans son intervention, rappelé l’esprit de paix et de réconciliation entretenu lors des discussions avec les “frères des groupes armés” ainsi que l’action de la facilitation. “Je suis déterminé à travailler avec le Chef de l’Etat et son Gouvernement pour mettre en oeuvre les réponses aux préoccupations des frères qui avaient pris les armes”, a ajouté le responsable centrafricain, ajoutant que seule la paix permettra de bâtir le pays.

Pour sa part, le Commissaire de l’UA a salué un “grand jour pour la République centrafricaine, un grand jour pour le peuple centrafricain dans toute sa dimension”. Selon lui, l’accord de paix entre le Gouvernement et les 14 groupes armés doit permettre aux Centrafricains de mettre définitivement la page douloureuse de la crise derrière eux, de vivre la réconciliation et le retour de la paix définitive. En même temps, il a appelé à l’engagement de toutes les couches sociales à contribuer à la mise en oeuvre de l’accord. Les deux intervenants ont remercié le Soudan et ses autorités qui ont accueilli et offert les conditions nécessaires pour la tenue de ces pourparlers inter-centrafricains de paix, qui prendront officiellement fin dimanche 3 février.

Pour conclure, le Commissaire de l’UA a rendu hommage au Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix et au Représentant spécial et chef de la MINUSCA, “nos collègues des Nations unies qui nous ont toujours soutenu dans ce processus”. Les deux responsables onusiens ont déjà réagi à cet accord sur leurs comptes Twitter. Lacroix appelle à la mobilisation pour sa mise en oeuvre tandis qu’Onanga-Ayanga souligneles efforts inlassables et le leadership du Commissaire à la paix et à la sécurité et au Chef des opérations de paix. « Vous incarnez le partenariat exemplaire UA-ONU pour la paix durable, la réconciliation et une prospérité partagée en Afrique. Fier d’être des vôtres », écrit-il.