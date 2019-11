Assistance aux victimes des inondations : L’OMS fait don au Ministère de la Santé et de la Population de kits sanitaires pour parer à d’éventuelles recrudescences de maladies suite aux inondations

Depuis la fin du mois d’octobre, de nombreuses inondations ont frappé la République centrafricaine. Un mois après, les pluies se sont arrêtées et le niveau des eaux dans les zones inondées baissent. Avec cette décrue, il y a à craindre la recrudescence de maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde ou encore le choléra.

Par anticipation, l’Organisation mondiale de la Santé a fait don au Ministère de la Santé et de la Population de kits sanitaires et matériels pouvant permettre de parer aux besoins sanitaires les plus urgents en cas d’épidémies favorisées par les inondations.

Ces dons d’une valeur de 13 579,78 dollars comprennent : des kits basic medecine, des kits basic malaria, des kits de dignité, des ballots de moustiquaires, des seaux en plastiques de 80 litres et des contenants en plastiques de 20 litres.

Par ce geste, l’Organisation mondiale de la Santé réitère son engagement à appuyer techniquement le Ministère de la Santé et de la Population devant les défis sanitaires auxquels il fait face.

For Additional Information or to Request Interviews, Please contact:

DIBERT Augustin

Tél : +236 723 00354

Email : diberta@who.int