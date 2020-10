APPR et élections au centre d’une mission ONU-UA-CEEAC en République centrafricaine

BILIAMINOU ALAO / DEUBALBET WEWAYE / IKAVI UWOLOWULAKANA

Échanger avec les responsables des institutions de la République, les partis politiques, les chefs des groupes armés et des représentants de la société civile, sur l’Accord Politique pour la Paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-CA) et sur le processus électoral ; tel se résume l’objectif de la mission de haut niveau à Bangui depuis le mardi 27 octobre 2020 pour une visite de travail de quatre jours.

Composée du Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine (UA), Smail Chergui, du Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Gilberto da Piedade Veríssimo, et du Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de Paix, Jean-Pierre Lacroix, la délégation séjourne pour la troisième fois en RCA.

« Nos efforts ont toujours consisté à travailler ensembles avec les responsables et tous les citoyens de ce pays pour améliorer la stabilité et la sécurité afin de permettre le décollage économique et répondre aux attentes des citoyens », a fait valoir l’Ambassadeur Smail Chergui dès l’arrivée de la mission, accueillie par le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’Union africaine, l’Ambassadeur Mathias Bertino Matondo, et le Représentant spécial du Président de la commission de la CEEAC, l’Ambassadeur Adolphe Nahayo, entre autres personnalités. L’Ambassadeur Chergui a aussi souligné que « nous n’avons pas cessé de nous rendre à Bangui pour assurer le suivi du travail que nous avons fait conjointement pour permettre à ce pays de retrouver la stabilité et la sécurité ».

« Il y a des difficultés liées non seulement à la situation propre du pays mais aussi àla pandémie qui affecte le monde entier et qui a aussi son impact en République Centrafricaine, et dans ce contexte, à la veille des élections qui est une étape décisive pour ce pays, il nous a semblé essentiel de venir marquer notre solidarité avec la population centrafricaine » a dit le Secrétaire général adjoint de l’ONU.

La MINUSCA est aussi affectée ; mais nos collègues ont fait un travail remarquable pour aider le pays à limiter la propagation du virus, d’une manière générale. Nous allons aussi exprimer notre solidarité à ceux qui sont sur les terrains des autres organisations, notamment aux collègues de l’UA et de la CEEAC; voilà l’objectif de cette visite », a ajouté Jean-Pierre Lacroix. Gilberto da Piedade Da Veríssimo a déclaré, pour sa part, que « nous sommes là, tous trois pour montrer au peuple centrafricain le soutien de l’Afrique centrale et de la communauté internationale ». Ainsi, les Nations Unies, l'Union Africaine et la CEEAC sont unies pour apporter leurs soutiens aux Centrafricains dans leurs efforts pour consolider la démocratie et ramener la paix et la stabilité dans le pays.

Un des moments forts de la visite a été la rencontre, à la Primature, avec des membres du Gouvernement, réunis autour de la Ministre de la Défense, Marie-Noelle Koyara, assurant l’intérim du Premier ministre pour la circonstance. Les échanges ont essentiellement porté sur APPR-RCA et les prochaines élections.

« Nous comptons sur cette mission pour qu’un message fort soit envoyé aux leaders des groupes armés qui ne respectent pas leurs engagements concernant l’Accord pour la paix et la réconciliation », a plaidé la Ministre de la Défense. Marie-Noelle Koyara de marteler qu’« une sanction s’impose contre les fauteurs de trouble afin de les contraindre à respecter leurs engagements».

Une préoccupation partagée par la délégation, dont les membres ont voulu envoyer un message clair envers les éventuels fauteurs de trouble : « Ceux qui ont des idées contraires à la paix et au développement de la RCA doivent savoir d’avance qu’ils sont contre la communauté internationale », tel que le fait valoir le Président de la Commission de la CEEAC.

La mission a aussi salué, à l’unanimité, les avancées observées dans la mise en œuvre de l’APPR-RCA, lesquelles favorisent à ce jour une évolution vers les prochaines élections. Occasion pour Jean-Pierre Lacroix de réitérer le soutien de la communauté internationale à la RCA. « Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEEAC sont déterminées, a-t-il dit, à faire tout leur possible, avec les autres partenaires de la RCA, afin que les prochaines élections soient une nouvelle étape dans le progrès de la Centrafrique ».