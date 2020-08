Allocation du Fonds Humanitaire pour la République centrafricaine - 4 août 2020

Le Fonds humanitaire de la République centrafricaine alloue 9 millions de dollars américains pour soutenir le devoir de diligence et la coordination, ainsi que la réponse sectorielle et multisectorielle aux lacunes urgentes du Plan de réponse humanitaire 2020.

**Bangui, 4 août 2020 - **La Coordonnatrice Humanitaire pour la République centrafricaine (RCA), Mme Denise Brown, a alloué 9 millions de dollars américains du Fonds humanitaire (FH) pour soutenir une réponse sectorielle et multisectorielle en faveur des groupes les plus vulnérables, ainsi que les personnes déplacées internes (PDI) sur les sites et en familles d'accueil, le devoir de diligence et l'appui à la coordination. Ce financement d'urgence servira également à mettre à disposition un hélicoptère par l'intermédiaire du Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) pour assurer les évacuations médicales du personnel humanitaire dans le pays. Cet hélicoptère assurera également l'acheminement des cargos essentiels dans les zones difficiles d'accès. Cette nouvelle allocation soutiendra en outre la coordination grâce au financement des postes de Co-facilitateurs des Clusters et des évaluations multisectorielles des besoins qui serviront à l'élaboration de l'Aperçu des besoins humanitaires (HNO) pour 2021.

Grâce à cette allocation, 31 projets seront financés dans les secteurs prioritaires des abris d'urgence et biens non alimentaires, coordination et gestion des camps de déplacés, eau, hygiène et assainissement, éducation, sécurité alimentaire, nutrition, logistique, protection, ainsi que la coordination. Tout comme l'allocation précédente du FH en RCA, la modalité réserve a été choisie pour favoriser un processus de hiérarchisation qui facilite une sélection rapide des projets, et permet un décaissement de fonds efficace dans un bref délai.

« L'allocation du Fonds Humanitaire permettra notamment aux acteurs humanitaires en première ligne de disposer d'un hélicoptère pour l'acheminement de l'aide d'urgence dans les zones difficiles d'accès, mais également de fournir une réponse multisectorielle aux besoins humanitaires les plus urgents retenus dans le Plan de réponse humanitaire 2020 », a expliqué M. François Batalingaya, Chef de Bureau de OCHA en RCA. Ce financement ciblera les populations les plus vulnérables, notamment les PDI des préfectures de Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Mbomou, Nana-Gribizi, Nana-Mambéré, Ombella M'Poko, Ouaka, Ouham et Vakagha. Tout en se focalisant sur les besoins les plus urgents priorisés dans le Plan de réponse humanitaire 2020, cette allocation complète également les efforts visant à répondre aux divers besoins résultant de la pandémie de COVID-19 en RCA, y compris l'enveloppe de 5 millions de dollars américains accordée par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) qui couvre, entre autres, les besoins dans le secteur de la santé.

Avec cette troisième allocation de réserve, le FH pour la RCA a alloué depuis le début de l'année 21,9 millions de dollars américains en faveur des populations touchées par la crise. « Je remercie vivement les bailleurs des fonds pour leur générosité et confiance envers le Fonds Humanitaire, un instrument de financement flexible qui permet aux humanitaires une réponse prévisible, efficace et rapide », a déclaré le Chef de Bureau de OCHA en RCA.

Récemment, la situation humanitaire déjà critique s'est fortement détériorée en RCA, notamment dans les régions du nord, est et ouest suite aux multiples accrochages entre des groupes armés. Environ 659 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Avec 4 614 cas confirmés de COVID-19 au 2 août dont 59 décès, le pays fait face à des besoins humanitaires largement supérieurs aux capacités de réponse existantes. Seul un centrafricain sur trois a accès à l'eau potable, tandis que le pays enregistre le deuxième taux de mortalité maternelle et le troisième taux de mortalité infantile les plus élevés du monde. Au premier semestre, 192 incidents ayant touché les humanitaires ont été enregistrés, dont 2 morts et 17 blessés. Le Plan de réponse humanitaire 2020 mis à jour suite à la pandémie de COVID-19 n'est financé qu'à 35,1%, soit 194,6 millions de dollars américains sur les 553,6 million requis.

